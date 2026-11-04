"Дойти до ручки": откуда взялось это выражение и при чем здесь хлеб

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"Дойти до ручки": что скрывается за происхождением этого выражения, рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Дойти до ручки" – что означает это выражение и откуда оно произошло?

Когда человек оказывается в затруднительном положении, теряет силы или терпение, можно услышать: "Уже совсем до ручки дошел". Но что это за ручка? За популярной версией происхождения выражения скрывается история старинной выпечки.

Когда-то, как пишут некоторые, во времена Руси, калачи выпекали с небольшой дугой – своеобразной ручкой, и они напоминали гирю. За нее держали хлеб, когда ели на улице. Саму дужку якобы не употребляли в пищу из соображений гигиены: ее отламывали и отдавали нищим или оставляли собакам.

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По одной из версий, человек, который из-за голода был вынужден доедать даже эту часть калача, оказывался на самом дне нищеты. Так и возник образный смысл выражения – дойти до крайней нужды, оказаться в безвыходном положении.

Откуда происходит выражение "дойти до ручки": смотрите видео

Однако с этим объяснением стоит быть осторожными. История о ручке калача широко распространена, но документального подтверждения именно такого происхождения выражения нет. В учебном пособии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко ее также приводят лишь как одну из версий.

Сегодня это выражение употребляют с негативным оттенком, когда хотят сказать, что человек оказался в затруднительном положении, утратил достоинство или опустился до самого низкого уровня. Оно передает состояние крайнего упадка и безысходности.

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Словарь "Горох" предлагает и другие варианты:

"дійти до краю",

"дійти до скруту",

"бути на межі",

"скотитися",

"зійти на пси".

Поэтому, если дела обстоят совсем плохо, можно сказать, что человек "дошел до края" или "попал в затруднительное положение". А историю о калачевой ручке оставить как интересную, хотя и не вполне доказанную версию происхождения знакомого выражения.