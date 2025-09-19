Яка традиція стоїть за висловом "товкти воду в ступі", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення вчительки української мови Лариси Чернишової.

Яка традиція стоїть за відомим виразом?

Фразеологізми є частиною нашої мови та присутні серед завдань на НМТ. Чимало висловів мають давнє народне походження і їх звучання та тлумачення часто здаються не зрозумілими та не логічними.

Така нелогічність прослідковується у вислові – "товкти воду в ступі". Цей яскравий український фразеологізм означає марно витрачати час, займатися безрезультатною справою або повторювати одне й те саме без сенсу.

Якщо розглядати вислів дослівно, то для такої дії – товчення води, не має жодної передумови та користі. Однак вислів описує давню українську традицію.

Коли дівчина виходила заміж, то у перший понеділок після весілля їй влаштовували випробування. У будинок чоловіка, де вона мала жити, сходилися родичі та давали їй завдання – товкти воду у ступі. Товкти молодиця мала старанно, щоб обприскати всіх родичів водою, які зібралися за столом. Воду весь час підливають чи її спочатку дають багато. За цей час молода дружина не мала проявити негативних емоцій – розізлитися, розтривожитися, показати ознаки втоми.

Власне з цією метою і проводився обряд, щоб молода господиня проявила свою терплячість, витривалість та працелюбність.

Товкти воду в ступі – яке походження вислову: дивіться відео

Інша версія, походження вислову, яку наводить Zaxid.NET – монастирська. Ченцям, які провинилися, давали покарання – змушували товкти воду в ступі. Це була символічна кара: фізична праця, яка не мала жодного практичного результату. Вона мала виховувати смирення, терпіння і покору, але водночас підкреслювала марність дій, що не ведуть до змін.

У цій дії слід бачити образність: вода, яку неможливо перетворити на щось інше, і ступа – призначена для твердих речовин – то виникла саме така поетична метафора безплідної праці.

Тому, за незрозумілим сучасному українцю висловом, стоїть давня символічна українська традиція. Говоріть українською!