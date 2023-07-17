При вступі у деяких випадках буде розраховуватися галузевий коефіцієнт. Конкурсні бали вступників будуть множитися відповідно до спеціальностей чи регіонів.

Для розрахунку конкурсного балу вступників можуть застосовувати галузевий та регіональний коефіцієнти. Що потрібно знати вступникам – розповідаємо.

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Галузевий коефіцієнт

Цей показник будуть застосовувати у випадках, якщо вступник подав заяву на спеціальність, яким держава надає особливу підтримку. Йдеться про технічні, природничі науки, будівництво та архітектуру, електричну інженерію, воєнні науки, безпеку, педагогіку тощо.

Бали вступників, які подали заяву на ці спеціальності, помножать на 1,02. До цього кроку вдалися для того, щоб заохотити абітурієнтів вступати на спеціальності, які потребує держава.

Регіональний коефіцієнт

У цьому випадку конкурсні бали будуть множитися для тих випускників, які подали заяви у навчальні заклади в регіонах, які потребують державної підтримки.

Вступникам, які хочуть навчатися у вишах у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях, бали помножать на 1,07. У Дніпропетровській, Одеській, Полтавській областях коефіцієнт множення дорівнює 1,04.

В інших регіонах та столиці конкурсні бали залишаться без змін.