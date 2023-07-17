Для расчета конкурсного балла поступающих могут использовать отраслевой и региональный коэффициенты. Что нужно знать поступающим – рассказываем.

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Отраслевой коэффициент

Этот показатель будут применять в случаях, если поступающий подал заявление на специальность, которым государство оказывает особую поддержку. Речь идет о технических, естественных науках, строительстве и архитектуре, электрической инженерии, военных науках, безопасности, педагогике.

Баллы поступающих, подавших заявление на эти специальности, умножат на 1,02. На этот шаг пошли для того, чтобы поощрить абитуриентов поступать на специальности, в которых нуждается государство.

Региональный коэффициент

В этом случае конкурсные баллы будут умножаться для тех выпускников, которые подали заявления в учебные заведения в регионах, нуждающихся в государственной поддержке.

Поступающим, желающим учиться в вузах в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях, баллы умножат на 1,07. В Днепропетровской, Одесской, Полтавской областях коэффициент умножения равен 1,04.

В других регионах и столице конкурсные баллы останутся без изменений.