Для українських учнів і вчителів заснували Коаліцію девайсів

Міносвіти та Мінцифри разом з Фундацією Олени Зеленської запустили у Великій Британії Коаліцію девайсів. Вона допомагатиме українським учням та вчителям, які вимушено та навчаються і працюють онлайн.

Ініціатива стартувала в Лондоні на базі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Коаліція девайсів – об'єднання організацій, бізнесу, урядів і меценатів, яке забезпечувати пристроями для онлайн-навчання українських учнів і вчителів, які вчаться та працюють онлайн.

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Коаліцію девайсів запустили для учителів та учнів

Так, МОН та Мінцифри за допомогою партнерів мають намір забезпечити рівний доступ до навчання у громадах, які найбільше постраждали від війни.

Олена Зеленська заявила, що її Фундація за підтримки міжнародних партнерів уже передала 50 тисяч ноутбуків і планшетів учасникам освітнього процесу. Однак цього недостатньо.

Віцепрем'єр Михайло Федоров зауважив, зараз онлайн вимушено навчаються 1,9 мільйона учнів. При цьому понад 330 тисяч дітей не можуть навчатися, бо не мають комп'ютера чи телефона.

Мета Коаліції цьогоріч – закрити критичну потребу в девайсах для дітей і вчителів із 10 областей, у яких нині переважає дистанційне навчання. Зараз критична потреба ноутбуків становить понад 96 тисяч пристроїв для дітей та понад 29 тисяч для вчителів,

– уточнив очільник МОН Оксен Лісовий.

Зауважимо, що уже є перші домовленості Коаліції девайсів. Це понад 50 тисяч гаджетів від міжнародних партнерів.

Раніше ми також писали про те, як навчаються школярі у Харкові. Зокрема сповіщали, що мер міста Ігор Терехов показав кадри із протирадіаційного укриття, де навчаються близько 100 учнів.