У місті також невдовзі має завершитися будівництво підземної школи. При цьому міська влада проєктує й інші такі навчальні заклади.

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Терехов показав фото навчання учнів у протирадіаційному укритті

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті зробили ще один крок до розширення мережі навчальних закладів, у яких діти зможуть навчатися навіть в умовах війни. І продемонстрував відновлене протирадіаційне укриття у Слобідському районі.

Протирадіаційне укриття розраховане на 100 учнів у дві зміни. Воно обладнане відповідно до сучасних технічних умов і сертифіковане всіма відповідними службами,
– уточнив Терехов.

На таку реконструкцію, яка почнеться найближчим часом, чекають ще кілька шкільних укриттів, додав посадовець.


Як навчаються діти у Харкові / фото з фейсбук-сторінки Ігоря Терехова

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Як здобувають освіту діти у метросадку Харкова

  • У Харкові цього місяця запрацював метросадок.
  • Його облаштували на п'ятьох станціях метрополітену.
  • Там здобуває освіту близько 400 дітей.
  • Сформували 41 групу. В одній групі – 18 – 20 учнів.
  • Дитсадок можуть відвідувати діти 5 – 6 років, які з 1 вересня підуть до школи.