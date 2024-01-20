На сьогодні освіту тут здобуває близько 400 дітей, повідомив заступник директора департаменту освіти міськради Валерій Шепель. І додав, що діти – з 17 дитсадків міста.

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Як навчаються діти у метросадку Харкова

Заняття відбуваються у 16 приміщеннях. Загалом отримали 656 заявок на навчання. Це чверть від дітей старшого дошкільного віку, які перебувають у Харкові.

Сформували 41 групу. В одній групі – 18 – 20 учнів. Дитсадок можуть відвідувати діти 5 – 6 років, які з 1 вересня підуть до школи. Вони перебувають на станціях у дві зміни: з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00. За цей час діти відвідують три навчальні заняття по пів години. Є вихователі, психолог, медичні працівники,

– розповів чиновник.

Метросадок працює у суботу та неділю. Одна дитина відвідує заняття один раз на тиждень. Усього дитсадок може вмістити близько 1000 дітей.

20 січня темою уроку у дитсадку став День соборності України та національні символи. Вихователі кажуть, що дітям подобається таке навчання. Батьки ж переконані, що у підземні безпечніше.

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Як записати дитину до дитсадка в метро

Щоб потрапити до метросадка, треба звернутися до вихователя дитини та написати заяву. Опісля вихователі сконтактуються з батьками. Для того, щоб дитина могла відвідувати садок в метро, потрібен також весь комплекс щеплень.