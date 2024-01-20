На сегодняшний день образование здесь получает около 400 детей, сообщил заместитель директора департамента образования горсовета Валерий Шепель. И добавил, что дети – из 17 садиков города.

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Как учатся дети в метросадике Харькова

Занятия проходят в 16 помещениях. В общей сложности получили 656 заявок на обучение. Это четверть детей старшего дошкольного возраста, которые находятся в Харькове.

Сформировали 41 группу. В одной группе – 18 – 20 учащихся. Садик могут посещать дети 5 – 6 лет, которые с 1 сентября пойдут в школу. Они находятся на станциях в две смены: с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00. За это время дети посещают три учебных занятия по полчаса. Есть воспитатели, психолог, медицинские работники,

– рассказал чиновник.

Метросадик работает в субботу и воскресенье. Один ребенок посещает занятия один раз в неделю. Всего садик может вместить около 1000 детей.

20 января темой урока в детском саду стал День соборности Украины и национальные символы. Воспитатели говорят, что детям нравится такое обучение. Родители же убеждены, что в подземных безопаснее.

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Как записать ребенка в садик в метро

Чтобы попасть в метро, нужно обратиться к воспитателю ребенка и написать заявление. Затем воспитатели сконтактируются с родителями. Для того чтобы ребенок мог посещать садик в метро, нужен также весь комплекс прививок.