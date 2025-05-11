З Днем матері: як красиво українською привітати найрідніших у цей день
- День матері святкується в другу неділю травня, і це свято присвячене матерям і їхній ролі в суспільстві.
- Привітання для матерів можуть бути у формі листівок, віршів або теплих слів, щоб висловити вдячність і любов.
У другу неділю травня – ми вітаємо матусь зі святом. Скажіть мамі найщиріші та найтепліші слова.
Що сказати матусі у її свято, щоб потішити, розповідає 24 Канал.
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Що сказати, щоб привітати з Днем матері
У 2025 році День матері припадає на 11 травня. Мама – це людина, яка є найпершим учителем, захисником, порадником, другом, лікарем, натхненником, підтримкою. Тому, ця людина варта гарних теплих слів у такий день.
Скажіть кілька ніжних слів своїй мамі й зверніться до неї пестливо:
- мамусю,
- мамулю,
- мамонько,
- матінко,
- матусю,
- матуню,
- ненько,
- неню.
Щоб привітати маму є безліч можливостей – зателефонувати, надіслати голосове повідомлення, змонтувати відео, надіслати листівку, як у месенджерах, так і паперову – здивуйте свою маму! Подаруйте квіти, обійміть, подякуйте, подаруйте улюблені смаколики, а найголовніше – тепло і увагу!
Привітати можна у віршах і прозою, або ж напишіть власну історію для мами за допомогою ШІ.
Не забудьте сказати, що мама – добра, красива, ніжна, терпляча, золота, мила, радісна, промениста, квітуча, турботлива, найкраща, найрідніша! Не пошкодуйте слів!
Листівка / chas.news
Мамусю, з Днем Матері, зірко моя,
Ти – моя радість, надія й сім’я.
Нехай твоє серце від щастя співає,
А доля лиш радість тобі посилає!
***
З Днем матері, моя люба матусю! Дякую тобі за все, що ти зробила і продовжуєш для мене робити! Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато бадьорості та енергії, залишатися такою гарною та життєрадісною! Нехай твої мрії збуваються, адже ти заслуговуєш на все найкраще!
Листівка / chas.news
***
В цей день прекрасний, навесні
Я найріднішу привітаю,
Ту, що життя дала мені.
Тепла і ласки побажаю!
А ще здоров’я й доброти,
Багато гарних й ніжних квітів.
Найкраща, мамо, тільки ти,
І найкрасивіша у світі!
Найкращій мамі землі: дивіться відео
***
Мамо найдорожча,
Мамочко єдина,
Щирі побажання -
Від доні, від сина.
Квіточок пахучих
Принесли багато
В цей травневий ранок,
У велике свято!
Листівка / Pinterest
***
Дякую, мамо, за ніжні долоні,
Ласку, турботу, ночі безсонні,
Спасибі за всі ті пісні, що співала,
Бажаю, щоб сліз твої очі не знали.
Щоб завжди була ти щаслива, здорова,
В твоєму житті, щоб було все чудово.
Ти наймиліша, завжди будь із нами!
Цілую тебе і вітаю з Днем мами!
***
В День Матері бажаю,
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога - здоров’я,
Сил - від природи!
Тепла і натхнення,
Любові і сміху,
Від рідних і друзів -
Безмежної втіхи!
Як з'явилося свято День матері у календарі
У різних країнах є свій, офіційний чи ні, День матері. Однак, існує Міжнародний день матері на честь матерів, материнства материнських зв'язків та впливу матерів у суспільстві.
Свято прийшло в Україну зі Штатів. Де воно пройшло певну трансформацію від ідеї до вшанування.
- 1868 – Енн Джарвіс заснувала День дружби матерів – як спосіб примирення колишніх противників після громадянської війни.
- 1873 – Запровадження Джулією Уорд Хоу Дня миру матерів.
- 1908 – Перше святкування Дня матері, організоване Анною Джарвіс.
- 1914 – Президент США Вудро Вільсон підписав закон, згідно з яким День матері став офіційним святом в країні.
- 1920 – В США з’явилися перші листівки до Дня матері, випущені компанією Hallmark.
- 1999 – 10 травня 1999 року указом Президента України було вирішено один день у році присвятити вшануванню матерів і призначити святкування цього свята на другу неділю травня.
- 2000 – з цього року в Україні офіційно відзначається День матері у другу неділю травня
Це свято доповнює подібні урочистості на честь членів сім'ї. Не забувайте, що існують ще:
- День батька – третя неділя червня.
- День братів і сестер – 31 травня.
- День бабусь і дідусів – 28 жовтня.
А чому в українській мові з'явилося слово "папа", замість тато, 24 Канал писав раніше.
Цей день і це свято про любов, увагу, тепло та вдячність – проявіть їх до своїх матерів!