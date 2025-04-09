Яким чином поширилося слово "папа" в українській мові, розповідає 24 Канал.

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Чому кажуть "папа" замість тато

У дитини є матір і батько, але щоб простіше навчити дитину маємо звертання – тато і мама. Однак, у містах можемо почути звертання "папа".

Звідки ж взялося слово папа як звернення до батька? А прийшло до нас воно з російської мови, та навіть росіяни його запозичили. Доказом того є, що в інших слов'янських мовах такого слова немає.

Слово "папа" потрапило в російську із французької мови (французькою papа́), якою розмовляло російське дворянство в XIX століття. З наголосом на другий склад. Від дворян воно перекочувало до купецького стану та містян в кінці ХІХ століття у дещо калькованій формі – "папенька". З часом це звертання перейняли усі росіяни і наголос змістився на перший склад.

А на території України слово поширилось із впливом російської мови у ХХ столітті. Та навіть тут воно зачепило переважно містян і поширилось серед російськомовного населення.

І щоб поширити його вдалися до маніпуляції – це звертання – "папа" означили як модніше, культурніше, міське. Бо якщо ти кажеш "тато" – то однозначно з села, значить – меншовартісно.

Як ще можна звертатися до тата

Однак, саме українське село переважно було осередком української мови і традицій, які Росія століттями хотіла знищити. Та навіть географічно захід і центр України зберегли звертання своє звертання – "тато". А тому в українській мові слово "папа" можна вважати ненормативним.

Тато має давньослов'янське походження і припускають, що воно з'явилося з дитячого лепету – тятя, тата, атта. І поляки, і білоруси, і чехи і словаки кажуть та́та (кого? – та́ти) – до прикладу: мій тато по-польськи буде mój tata.

Пестливі форми для тата: та́тко, тату́сь, та́точко, татусик, татуньо.

Кличний відмінок: та́ту.

Маємо й літературну і юридичну форму в українській мові – батько. Від "батько" утворюються зменшено-пестливі слова батечко, батенько, батонько, батуньо, батусьо, батіночко, батейко.

І тато і батько / Freepik

Крім того, регіональних пестливих форм до "батька" і "тата" безліч. Як і для позначення інших родичів з по маминій і батьковій лінії, і це не лише дядько і тітка.

Звертання "тато" і "батько" змінювалися з віком дитини. За українськими звичаями, приблизно з підліткового віку, діти переходили на звертання "батьку".

Отож найближчих родичів дитини називають:

тато і мама

батько і матір / мати

батьки – це разом і мама і тато.

Українці вшановують батька і мають для цього День батька – 16 червня.

А ось слово "папа" в українській мові використовують у випадку позначення найвищого духовного католицького сану – Папи Римського.

Як і слово ж "отець" має релігійне значення, адже йдеться про святого отця, який править меси у церкві.

А ще на Галичині кажуть па-па́ на прощання (те саме, що бувай, прощай чи пока).



Звертайтеся до найдорожчих українською! І мову теж, багато наших татусів сьогодні боронять як відважні воїни ЗСУ!