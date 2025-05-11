Що сказати матусі у її свято, щоб потішити, розповідає 24 Канал.

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Що сказати, щоб привітати з Днем матері

У 2025 році День матері припадає на 11 травня. Мама – це людина, яка є найпершим учителем, захисником, порадником, другом, лікарем, натхненником, підтримкою. Тому, ця людина варта гарних теплих слів у такий день.

Скажіть кілька ніжних слів своїй мамі й зверніться до неї пестливо:

мамусю,

мамулю,

мамонько,

матінко,

матусю,

матуню,

ненько,

неню.

Щоб привітати маму є безліч можливостей – зателефонувати, надіслати голосове повідомлення, змонтувати відео, надіслати листівку, як у месенджерах, так і паперову – здивуйте свою маму! Подаруйте квіти, обійміть, подякуйте, подаруйте улюблені смаколики, а найголовніше – тепло і увагу!

Привітати можна у віршах і прозою, або ж напишіть власну історію для мами за допомогою ШІ.

Не забудьте сказати, що мама – добра, красива, ніжна, терпляча, золота, мила, радісна, промениста, квітуча, турботлива, найкраща, найрідніша! Не пошкодуйте слів!

Листівка / chas.news

Мамусю, з Днем Матері, зірко моя,

Ти – моя радість, надія й сім’я.

Нехай твоє серце від щастя співає,

А доля лиш радість тобі посилає!

***

З Днем матері, моя люба матусю! Дякую тобі за все, що ти зробила і продовжуєш для мене робити! Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато бадьорості та енергії, залишатися такою гарною та життєрадісною! Нехай твої мрії збуваються, адже ти заслуговуєш на все найкраще!

Листівка / chas.news

***

В цей день прекрасний, навесні

Я найріднішу привітаю,

Ту, що життя дала мені.

Тепла і ласки побажаю!

А ще здоров’я й доброти,

Багато гарних й ніжних квітів.

Найкраща, мамо, тільки ти,

І найкрасивіша у світі!

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***

Мамо найдорожча,

Мамочко єдина,

Щирі побажання -

Від доні, від сина.

Квіточок пахучих

Принесли багато

В цей травневий ранок,

У велике свято!

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***

Дякую, мамо, за ніжні долоні,

Ласку, турботу, ночі безсонні,

Спасибі за всі ті пісні, що співала,

Бажаю, щоб сліз твої очі не знали.

Щоб завжди була ти щаслива, здорова,

В твоєму житті, щоб було все чудово.

Ти наймиліша, завжди будь із нами!

Цілую тебе і вітаю з Днем мами!

***

В День Матері бажаю,

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога - здоров’я,

Сил - від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів -

Безмежної втіхи!



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Як з'явилося свято День матері у календарі

У різних країнах є свій, офіційний чи ні, День матері. Однак, існує Міжнародний день матері на честь матерів, материнства материнських зв'язків та впливу матерів у суспільстві.

Свято прийшло в Україну зі Штатів. Де воно пройшло певну трансформацію від ідеї до вшанування.

1868 – Енн Джарвіс заснувала День дружби матерів – як спосіб примирення колишніх противників після громадянської війни.

1873 – Запровадження Джулією Уорд Хоу Дня миру матерів.

1908 – Перше святкування Дня матері, організоване Анною Джарвіс.

1914 – Президент США Вудро Вільсон підписав закон, згідно з яким День матері став офіційним святом в країні.

1920 – В США з’явилися перші листівки до Дня матері, випущені компанією Hallmark.

1999 – 10 травня 1999 року указом Президента України було вирішено один день у році присвятити вшануванню матерів і призначити святкування цього свята на другу неділю травня.

2000 – з цього року в Україні офіційно відзначається День матері у другу неділю травня

Це свято доповнює подібні урочистості на честь членів сім'ї. Не забувайте, що існують ще:

День батька – третя неділя червня.

– третя неділя червня. День братів і сестер – 31 травня.

– 31 травня. День бабусь і дідусів – 28 жовтня.

А чому в українській мові з'явилося слово "папа", замість тато, 24 Канал писав раніше.

Цей день і це свято про любов, увагу, тепло та вдячність – проявіть їх до своїх матерів!