З Днем Валентина – як правильно говорити про свято українською
- Правильне написання свята: День святого Валентина, День Валентина, День закоханих, День кохання.
- На День Валентина висловлюють почуття друзям, родичам і коханим.
У цього романтичного свята є свої прихильники та противники. Але точно воно нікого не залишає байдужим. Навіть якщо у цей момент у вас немає половинки – є друзі та родичі, яким можна сказати про свої почуття до них.
А як правильно говорити про свої почуття на День Валентина українською, розповідає 24 Канал.
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Як привітати з Днем Валентина українською
Зовсім скоро найромантичніший день у році, і чимало людей підпише листівки-валентинки з побажаннями. Але зважте на те, як пишеться це свято правильно згідно з українським правописом.
У назвах календарних подій, епох, календарних періодів і свят перше слово пишемо з великої літери – День. Наступне слово – це уточнення і вказує на статус особи, з якою пов'язане свято – тому, святий, пишемо з малої. А третє слово власна назва, тому пишемо з великої літери – Валентин.
Отже, правильним варіантом написання буде – День святого Валентина чи День Валентина. А ще – День закоханих і День кохання теж допустимі.
Про День кохання правильно: дивіться відео
День Валентина, 14 лютого – свято не лише для закоханих. Ніжні слова можна сказати рідним та друзям, зробити комплімент та подарувати валентинки. Друзям, родичам, колегам можемо сказати – люблю, ціную, поважаю.
Як говорити про почуття коханій людині
А до коханих половинок звертаємося по-іншому, і наш словничок українських стане у пригоді до свята:
- не чувства – а почуття
- не любовь – а кохання
- не нравится – а подобається
- не празник – а свято
- не подарок – а подарунок
- не поздравляти – а вітати
- не ухаживать – а упадати чи залицятися
- не поцелуй – а поцілунок чи цілунок
- не страсть – а пристрасть.
А ще, коли українці говорять про почуття, то вони не "зізнаються" і не "признаються" в коханні – а освідчуються.
Не шкодуйте компліментів у цей день, їх варто робити, і чоловікам, і жінкам. Роблячи комплімент відмовтеся від слова "сама", бо українською ми для підсилення використовуємо префікс най- та пре-:
- найвродливіша,
- прегарна,
- найрозумніша,
- найніжніша,
- наймужніший,
- найтурботливіший,
- найдорожчий,
- премудрий,
- найкращий.
Докладіть зусиль, щоб провести цей день гарно – купіть квіти, солодощі. А ще прикрасьте кімнату, видрукуйте спільні фото, пограйте в ігри, ввімкніть романтичну музику чи фільм, спільно приготуйте сніданок, чи вечерю і пригадайте свою історію знайомства, перший поцілунок, кумедні випадки, щасливі моменти. Пам'ятайте – це свято не має обмежень за віком, одружені ви чи ні, а романтика ніколи не буде зайвою!
Зі святом! /glavcom.ua
Як би ви не ставилися до свята – але говорити про нього правильно українською ми маємо!