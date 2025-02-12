З Днем Валентина – як правильно говорити про свято українською

У цього романтичного свята є свої прихильники та противники. Але точно воно нікого не залишає байдужим. Навіть якщо у цей момент у вас немає половинки – є друзі та родичі, яким можна сказати про свої почуття до них.

А як правильно говорити про свої почуття на День Валентина українською, розповідає 24 Канал.

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Як привітати з Днем Валентина українською

Зовсім скоро найромантичніший день у році, і чимало людей підпише листівки-валентинки з побажаннями. Але зважте на те, як пишеться це свято правильно згідно з українським правописом.

У назвах календарних подій, епох, календарних періодів і свят перше слово пишемо з великої літери – День. Наступне слово – це уточнення і вказує на статус особи, з якою пов'язане свято – тому, святий, пишемо з малої. А третє слово власна назва, тому пишемо з великої літери – Валентин.

Отже, правильним варіантом написання буде – День святого Валентина чи День Валентина. А ще – День закоханих і День кохання теж допустимі.

Про День кохання правильно: дивіться відео

День Валентина, 14 лютого – свято не лише для закоханих. Ніжні слова можна сказати рідним та друзям, зробити комплімент та подарувати валентинки. Друзям, родичам, колегам можемо сказати – люблю, ціную, поважаю.

Як говорити про почуття коханій людині

А до коханих половинок звертаємося по-іншому, і наш словничок українських стане у пригоді до свята:

не чувства – а почуття

не любовь – а кохання

не нравится – а подобається

не празник – а свято

не подарок – а подарунок

не поздравляти – а вітати

не ухаживать – а упадати чи залицятися

чи не поцелуй – а поцілунок чи цілунок

чи не страсть – а пристрасть.

А ще, коли українці говорять про почуття, то вони не "зізнаються" і не "признаються" в коханні – а освідчуються.

Не шкодуйте компліментів у цей день, їх варто робити, і чоловікам, і жінкам. Роблячи комплімент відмовтеся від слова "сама", бо українською ми для підсилення використовуємо префікс най- та пре-:

найвродливіша,

прегарна,

найрозумніша,

найніжніша,

наймужніший,

найтурботливіший,

найдорожчий,

премудрий,

найкращий.

Докладіть зусиль, щоб провести цей день гарно – купіть квіти, солодощі. А ще прикрасьте кімнату, видрукуйте спільні фото, пограйте в ігри, ввімкніть романтичну музику чи фільм, спільно приготуйте сніданок, чи вечерю і пригадайте свою історію знайомства, перший поцілунок, кумедні випадки, щасливі моменти. Пам'ятайте – це свято не має обмежень за віком, одружені ви чи ні, а романтика ніколи не буде зайвою!

Зі святом! /glavcom.ua

Як би ви не ставилися до свята – але говорити про нього правильно українською ми маємо!