Подання документів на вступ до ЗВО: яку дату мають запам'ятати абітурієнти

В Україні триває вступна кампанія до вишів і коледжів. 19 липня стартував прийом документів від абітурієнтів, які планують стати студентами ЗВО.

Цього року вступник може подати до 5 заяв на бюджет у виші. Також до 15 – на контракт.

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Коли подавати документи на вступ 2023

Документи абітурієнти, які прагнуть стати студентами вишів, мають подавати до 18:00 години 31 липня 2023 року.

Списки вступників на бюджет оприлюднять до 5 серпня.

Рекомендації для вступу на контракт надаватимуть з 9 серпня.

Зауважимо, що у 2023 році абітурієнти подають заяви на вступ до вишів онлайн.

Якщо ви вступаєте на творчу спеціальність, маєте пройти індивідуальну усну співбесіду або творчий конкурс. Реєстрація у такому разі на ці випробування триває (тривала):

для вступу на бюджет – з 3 липня до 18.00 10 липня;

для вступу на контракт – з 3 липня до 18.00 25 липня.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Творчі конкурси відбувалися 7 до 18 липня включно для вступників на бюджет і тривають до 31 липня – для вступників на контракт.