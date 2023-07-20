Цього року вступник може подати до 5 заяв на бюджет у виші. Також до 15 – на контракт.
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Коли подавати документи на вступ 2023
Документи абітурієнти, які прагнуть стати студентами вишів, мають подавати до 18:00 години 31 липня 2023 року.
Списки вступників на бюджет оприлюднять до 5 серпня.
Рекомендації для вступу на контракт надаватимуть з 9 серпня.
Зауважимо, що у 2023 році абітурієнти подають заяви на вступ до вишів онлайн.
Якщо ви вступаєте на творчу спеціальність, маєте пройти індивідуальну усну співбесіду або творчий конкурс. Реєстрація у такому разі на ці випробування триває (тривала):
- для вступу на бюджет – з 3 липня до 18.00 10 липня;
- для вступу на контракт – з 3 липня до 18.00 25 липня.
Творчі конкурси відбувалися 7 до 18 липня включно для вступників на бюджет і тривають до 31 липня – для вступників на контракт.