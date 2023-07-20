В этом году абитуриент может подать до 5 заявлений на бюджет в вузы. Также до 15 – на контракт.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Когда подавать документы на вступление 2023

Документы абитуриенты, стремящиеся стать студентами вузов, должны подавать до 18:00 31 июля 2023 года.

Списки поступающих на бюджет будут обнародованы до 5 августа.

Рекомендации по вступлению на контракт будут предоставляться с 9 августа.

Отметим, что в 2023 году абитуриенты подают заявления на поступление в вузы онлайн.

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

Если вы поступаете на творческую специальность, должны пройти индивидуальное устное собеседование или творческий конкурс. Регистрация в этом случае на эти испытания продолжается (длилась):

для поступления в бюджет – с 3 июля по 18.00 10 июля;

для вступления на контракт – с 3 июля по 18.00 25 июля.

Творческие конкурсы проходили 7 по 18 июля включительно для поступающих на бюджет и продолжаются до 31 июля – для поступающих на контракт.