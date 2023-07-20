В этом году абитуриент может подать до 5 заявлений на бюджет в вузы. Также до 15 – на контракт.
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Когда подавать документы на вступление 2023
Документы абитуриенты, стремящиеся стать студентами вузов, должны подавать до 18:00 31 июля 2023 года.
Списки поступающих на бюджет будут обнародованы до 5 августа.
Рекомендации по вступлению на контракт будут предоставляться с 9 августа.
Отметим, что в 2023 году абитуриенты подают заявления на поступление в вузы онлайн.
- для поступления в бюджет – с 3 июля по 18.00 10 июля;
- для вступления на контракт – с 3 июля по 18.00 25 июля.
Творческие конкурсы проходили 7 по 18 июля включительно для поступающих на бюджет и продолжаются до 31 июля – для поступающих на контракт.