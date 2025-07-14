Стартувала додаткова сесія НМТ у 2025 році. Результати тестування потрібні для вступу до вишів України.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Дізнатись дату і місце та час проведення іспиту учасники НМТ можуть із запрошень, які розміщені в їхніх персональних кабінетах.

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Доки триватиме додаткова сесія НМТ?

Початок тестування для учасників, які складатимуть НМТ в Україні, вказали за київським часом.

Для учасників, які проходитимуть НМТ за кордоном, початок тестування прописали за місцевим часом.

Для допуску до екзаменаційного центру учасник має пред'явити документ, що посвідчує особу, запрошення та Сертифікат НМТ.

Сертифікат треба самостійно сформувати в персональному електронному кабінеті та можна роздрукувати перед тестуванням.

Пред'явити документ, що посвідчує особу, можна й у Дії.

Учасники повинні взяти зі собою в аудиторію прозору пляшку води, ручку будь-якого кольору та поживний перекус.

Напередодні тестування учасникам варто прокласти маршрут доїзду, адже в разі запізнення вступника не допустять до екзаменаційного центру.

Вступні випробування триватимуть до 25 липня.

Офіційні результати за шкалою 100 – 200 балів вступники отримають до 30 липня 2025 року.