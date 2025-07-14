Стартовала дополнительная сессия НМТ-2025

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Узнать дату и место и время проведения экзамена участники НМТ могут из приглашений, которые размещены в их персональных кабинетах.

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Сколько продлится дополнительная сессия НМТ?

Начало тестирования для участников, которые будут сдавать НМТ в Украине, указали по киевскому времени.

Для участников, которые будут проходить УМТ за рубежом, начало тестирования прописали по местному времени.

Для допуска в экзаменационный центр участник должен предъявить документ, удостоверяющий личность, приглашение и Сертификат НМТ.

Сертификат надо самостоятельно сформировать в персональном электронном кабинете и можно распечатать перед тестированием.

Предъявить документ, удостоверяющий личность, можно и в Дии.

Участники должны взять с собой в аудиторию прозрачную бутылку воды, ручку любого цвета и питательный перекус.

Накануне тестирования участникам стоит проложить маршрут проезда, ведь в случае опоздания поступающего не допустят в экзаменационный центр.

Вступительные испытания продлятся до 25 июля.

Официальные результаты по шкале 100 – 200 баллов абитуриенты получат до 30 июля 2025 года.