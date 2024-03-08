У Дії з'явилися перші документи про освіту
8 березня 2024, 16:23Читать новость на русском
Джерело:Михайло Федоров
У Дії стартувала бета освітніх документів. Перші документи вже "підтягує" у застосунку.
Про це повідомив віцепрем'єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров. Раніше він анонсував таку появу.
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У Дії вже з'явилися документи освіту
Тепер українці зможуть "тримати" освітні документи у своєму смартфоні.
Підтягнулись усі доки, але без сертифіката Кенгуру,
– зазначив і пожартував посадовець.
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Федоров анонсував документи про освіту у Дії: передісторія
- Раніше віцепрем'єр Михайло Федоров анонсував освітні документи у Дії.
- При цьому запропонував краянам взяти участь у тестуванні.
- Посадовець наголошував, що більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою.
- При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО – зі свідоцтвами.
- Очільник Мінцифри зазначав: навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою – у Дії.
- Бета-тестування, до слова, можуть пройти громадяни України, яким виповнилося 14 років та які мають ідентифікаційний код.