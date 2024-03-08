У Дії з'явилися перші документи про освіту

8 березня 2024, 16:23
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Михайло Федоров

У Дії стартувала бета освітніх документів. Перші документи вже "підтягує" у застосунку.

Про це повідомив віцепрем'єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров. Раніше він анонсував таку появу. 

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У Дії вже з'явилися документи освіту 

Тепер українці зможуть "тримати" освітні документи у своєму смартфоні. 

Підтягнулись усі доки, але без сертифіката Кенгуру,
– зазначив і пожартував посадовець.

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Федоров анонсував документи про освіту у Дії: передісторія

  • Раніше віцепрем'єр Михайло Федоров анонсував освітні документи у Дії.
  • При цьому запропонував краянам взяти участь у тестуванні.
  • Посадовець наголошував, що більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою.
  • При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО – зі свідоцтвами.
  • Очільник Мінцифри зазначав: навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою – у Дії.
  • Бета-тестування, до слова, можуть пройти громадяни України, яким виповнилося 14 років та які мають ідентифікаційний код.
Автор: Марія Волошин