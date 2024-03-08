У Дії з'явилися перші документи про освіту

У Дії стартувала бета освітніх документів. Перші документи вже "підтягує" у застосунку.

Про це повідомив віцепрем'єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров. Раніше він анонсував таку появу.

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У Дії вже з'явилися документи освіту

Тепер українці зможуть "тримати" освітні документи у своєму смартфоні.

Підтягнулись усі доки, але без сертифіката Кенгуру,

– зазначив і пожартував посадовець.

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Федоров анонсував документи про освіту у Дії: передісторія