Об этом сообщил вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров. Ранее он анонсировал такое появление.
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В Дие уже появились документы об образовании
Теперь украинцы смогут "держать" образовательные документы в своем смартфоне.
Подтянулись все пока, но без сертификата Кенгуру,
– отметил и пошутил чиновник.
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Федоров анонсировал документы об образовании в Дие: предыстория
- Ранее вице-премьер Михаил Федоров анонсировал образовательные документы в Дие.
- При этом предложил землякам принять участие в тестировании.
- Чиновник отмечал, что больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте.
- При трудоустройстве не надо будет вести папку с дипломами, а при поступлении в ЗВО – со свидетельствами.
- Глава Минцифры отмечал: даже если выехали за границу, все удобно и под рукой – в Дие.
- Бета-тестирование, к слову, могут пройти граждане Украины, которым исполнилось 14 лет и которые имеют идентификационный код.