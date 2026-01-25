"Знищує цікавість до навчання": у мережі – дискусія про скасування домашніх завдань для учнів

Українці влаштували дискусію щодо того, чи потрібно задавати дітям зараз домашні завдання у школі. Розпочала її мама української школярки Юлія Борецька дописом про скасування цих завдань.

Свої думки вона написала у Threads. Зокрема, зазначила, що домашні завдання мають померти.

Чи потрібні дітям домашні завдання?

Борецька зауважила, що діти проводять у школі по 6 – 7 годин на день, а це як повноцінний робочий день. Потім приходять додому – і в них починається "друга зміна". Також мама школярки додала, що, крім навчання в учнів є ще гуртки, спорт тощо.

Домашні завдання мають померти. Крапка. Те, що зараз називають домашнім завданням, – це архаїзм, який просто знищує цікавість до навчання і вбиває нервову систему всієї родини,

Мама школярки висловилася про домашні завдання / скриншот допису

Що думають українці?

У коментарях українці написали таке:

Мене лякає позиція сучасних батьків. Домашня не потрібна, години в школі скоротіть, червоною ручкою не пишіть, бо психіку зіпсуєте, університет не потрібен, читання книжок – це архаїзм і давайте врубати мультики дітям з перших днів життя і давати їм планшет, щоб не ставив мені питань і не заважав сидіти самій у гаджетах….

А потім, ой, мої діти чомусь не мають критичного мислення, не мають хорошої пам'яті, не можуть знайти хорошу роботу і не можуть соціалізуватися й загалом бути самостійними.

Я навчаюсь в 11 класі, ходжу в школу,на додаткові, роблю домашнє і в школу і на додаткові, ходжу на 3 види спорту, веду блог, намагаюсь брати співпраці модель/ugs, є президенткою ліцею, веду соціальні мережі (свої, шкільні), розвиваюсь в сферах фінансів, SMM, психології, дивлюсь постійно документальні/історичні фільми. В мене є час і погуляти, і посидіти в тіктоці/інстаграмі/тредсі. Дитина має навчатись тайм-менеджменту, бо потім в дорослому житті в нього буде точно більше обов'язків.

Так думають всі, крім тих, хто бачить освітній процес із середини. На жаль, наша пам'ять "забуває" все, що не повторюється. Звісно, повторення під час уроків у школі є, але учні мають вміти виконувати завдання самостійно, формувати певний рівень дисципліни та відповідальності.

Фінляндія, Данія, Норвегія, Швеція, Ісландія – країни, де дітей не перевантажують домашніми завданнями, – одні з найбагатших і найуспішніших у світі.

А потім люди приходять на вокзал о 23:30 15 грудня, маючи білет на 00:30 15 грудня.

Тобто ви за те, щоб дитина залишалась неспроможною на самостійну роботу?

Чому вчителі не ставлять оцінок за виконане домашнє завдання?