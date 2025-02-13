Учителям подвоять доплати: у Міносвіти розповіли, коли це станеться

Уже з першого січні 2025 року вчителі отримали доплату до заробітної плати, але її не достатньо для гідної оплати праці освітян. Тому суму доплати переглянули, і у новому навчальному році вона зміниться.

Про змінену суму доплати вчителям з 1 вересня під час телемарафону повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків, пише 24 Канал.

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Як зміняться доплати вчителям з вересня

Андрій Сташків розповів, що зарплата вчителя становить 13 тисяч гривень. За словами заступника міністра, цього недостатньо, тому з вересня доплата буде збільшена вдвічі.

З 1 вересня 2025 року доплата буде збільшена у два рази і буде становити 2600 гривень. Відповідно на руки вчителю буде видаватися мінімум 2000 гривень. Знову ж таки, якщо вчитель працює більше, ніж на ставку, ця доплата буде збільшена пропорційно,

– сказав Сташків.

Він зазначив, що важливо, щоб вчителі отримали достойну заробітну плату, коли мінімальний посадовий оклад становить 3 мінімальні заробітні плати – так передбачено і в законі про освіту. Однак наразі в державному бюджеті коштів недостатньо.

І у цьому році до державного бюджету закладено, попри те, що в нас зменшилася кількість шкіл, зменшилася кількість учнів в школах, ту саму суму на заробітну плату вчителям. При цьому на цю виплату, додатково ще було знайдено 12 мільярди гривень, і вона передбачена на цей рік,

– сказав Сташків.

Посадовець додав, що кошти на перше півріччя, тобто до кінця цього навчального року, уже розподілені і є в територіальних громадах. З вересня буде здійснено перерозподіл додаткового фінансового ресурсу для громад, з тим щоб з 1 вересня вчителі могли отримувати 2000 гривень доплати.

Нагадаємо! З 1 січня вчителі вже отримують доплати у розмірі 1300 гривень, але реально на руки отримують 1000. Однак сума залежить від навантаження вчителя.

Щоб грамотно розподілити кошти по територіальних громадах, слід буде проаналізувати, скільки вчителів буде працювати у наступному навчальному році.

Єдине, що нам потрібно буде проаналізувати кількість вчителів, які будуть працювати з 1 вересня. Тому ми зараз розподілили тільки по червень і після закінчення навчального року розподілимо решту суми на територіальні громади,

– сказав Сташків.

Отож, очікуємо доплати уже з наступного навчального року. Але скільки "з'їсть" інфляція час покаже.