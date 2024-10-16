"Це неймовірний приклад": учні київського ліцею передали ЗСУ понад 300 турнікетів

Учні 303-го ліцею суспільно-природничого профілю, що у Києві, вразили своєю підтримкою та допомогою Збройним Силам України. Вони зібрали та передали воїнам понад 300 турнікетів та різноманітні пакунки.

Про цю неймовірну історію, яка надихає, розповів на своїй сторінці у фейсбуці Олександр Барабошко. Він додав, що учні прагнули долучилися до допомоги нашим воїнам, але не думав, що це буде так масштабно.

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Учні 303-го ліцею у Києві вразили допомогою ЗСУ

Барабошко зауважив: вирішили назбирати для воїнів турнікетів, адже вони потрібні постійно і на всі гарячі напрямки. Чоловік каже: масштаб допомоги його вразив.

Ну я думаю: скільки там турнікетів – поїду легковою машиною. Мені кажуть: "Ні!" Потрібна обов'язково вантажна. Все що на фото – принесли діти ліцею 303 суспільно-природничого профілю з Києва,

– повідомив Барабошко.

І додав: як кажуть батьки: "Ми мали надію хоча б 10 турнікетів зібрати, а зібрали 363 турнікети!".



Допомога ЗСУ від учнів 303-го ліцею м. Києва / скриншот допису Олександра Барабошка

Волонтер також повідомив, що учні передали не лише турнікети.

Комусь з дітей батьки дали коробочку – з малюнком, добрим словом військовому, кавою, чаєм, набором турботи, яку зібрала родина в міру своїх можливостей. Весь хол школи був в оцих коробочках турботи. Коли на них дивишся – сльози мимоволі виходять на очі,

– заявив Барабошко.

За його словами, кожна ця дитяча коробочка, яку діти складали з батьками, це неймовірно сильно. Їх він надіслав воїнам по різних напрямках.

Дякую вам! Це неймовірний приклад і дуже надихаюча та мотивуюча історія. Для мене шалена довіра і велика честь бути до неї причетним,

– наголосив волонтер.



Київські учні допомагають ЗСУ / фото з фейсбук-сторінки Олександра Барабошка

При цьому попросив поширити цю історію, аби вона надихала інших.