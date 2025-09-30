Осінь входить у свої права і тішить нас дощовою погодою. А як правильно розповісти про краплинки дощу – ідуть вони з неба чи падають, розповідаємо далі.

А от як описати крапельки дощу, які летять з неба, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Андрія Шимановського.

Як сказати про дощ – він іде чи падає?

Хтось любить дощову погоду та прогулянки під дощем під парасолькою, а для когось – це час осінньої хандри з бажанням закутатись у теплий плед з чашкою ароматного гарячого напою.

А от коли розповідають про дощ, то можемо зустріти дві мовних конструкції – дощ іде та дощ падає. Це залежить від традиції та регіону. Та чи є помилка в котромусь з цих варіантів?

Коли ми говоримо про дощ, інтуїтивно хочеться сказати:

"Дощ іде" – це звучить природно, м’яко, по-українськи.

Однак, "дощ падає" – теж граматично правильно, але стилістично має інший відтінок.

Етимологічно, "іде", має 31 варіант тлумачення, як пояснює ресурс "Горох". Це не лише про кроки, а про рух у просторі, про навчання, вступ, надсилання листа, коли щось наближається (осінь іде), а також про опади – дощ, сніг.

Варіант "падає дощ" – акцентує момент падіння, краплі, динаміку. Часто вживається в поезії або для драматичного ефекту.

Однак, наша мова не обмежується лише двома конструкціями. Є ще низка мальовничих синонімів, які виразніше, влучніше детальніше опишуть дощову погоду – інтенсивність, тривалість та красу дощу:

моросить,

накрапає,

періщить,

ллє як з відра,

мрячить,

гемзить,

цяпає,

випадає,

сипле,

валить,

січе,

сипе,

йде стіною,

дзюркоче,

крапотить,

крапає,

пищить,

шурує,

полоще,

сіється,

мжичить,

мигичить,

дріботить.

Чимало, еге ж? Який варіанти використовуєте ви? Та про який варіант ми не знаємо?

Але якщо повернемося до найпоширеніших конструкцій, то у поетичних текстах обидва варіанти мають право на життя. Але в розмовній мові – "іде дощ" звучить природніше.

Оберіть свій варіант і говоріть про дощ українською!