Дождь идет или падает: как правильно описать это природное явление
- Конструкции "дождь идет" и "дождь падает" обе грамматически правильные в украинском языке, однако "дождь идет" звучит естественнее в разговорной речи.
- Существует много синонимов для описания дождливой погоды, которые акцентируют различные аспекты, такие как интенсивность и продолжительность.
Осень входит в свои права и радует нас дождливой погодой. А как правильно рассказать о капельках дождя – идут они с неба или падают, рассказываем дальше.
На улице задождило – осень входит в свои права, а вот как описать капельки дождя, которые летят с неба, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Андрея Шимановского.
Как сказать о дожде – он идет или падает?
Кто-то любит дождливую погоду и прогулки под дождем под зонтиком, а для кого-то – это время осенней хандры с желанием закутаться в теплый плед с чашкой ароматного горячего напитка.
А вот когда рассказывают о дожде, то можем встретить две языковых конструкции – дождь идет и дождь падает. Это зависит от традиции и региона. Но есть ли ошибка в одном из этих вариантов?
Когда мы говорим о дожде, интуитивно хочется сказать:
"Дождь идет" – это звучит естественно, мягко, по-украински.
Однако, "дождь падает" – тоже грамматически правильно, но стилистически имеет другой оттенок.
Этимологически, "идет", имеет 31 вариант толкования, как объясняет ресурс "Горох". Это не только о шагах, а о движении в пространстве, об обучении, вступление, отправка письма, когда что-то приближается (осень идет), а также об осадках – дождь, снег.
Вариант "падает дождь" – акцентирует момент падения, капли, динамику. Часто употребляется в поэзии или для драматического эффекта.
Однако, наша речь не ограничивается только двумя конструкциями. Есть еще ряд живописных синонимов, которые выразительнее, точнее подробнее опишут дождливую погоду – интенсивность, продолжительность и красоту дождя:
- моросить,
- накрапає,
- періщить,
- ллє як з відра,
- мрячить,
- гемзить,
- цяпає,
- випадає,
- сипле,
- валить,
- січе,
- сипе,
- йде стіною,
- дзюркоче,
- крапотить,
- крапає,
- пищить,
- шурує,
- полоще,
- сіється,
- мжичить,
- мигичить,
- дріботить.
Немало, да? Какой варианты используете вы? И о каком варианте мы не знаем?
Что делает дождь: смотрите видео
Но если вернемся к самым распространенным конструкциям, то в поэтических текстах оба варианта имеют право на жизнь. Но в разговорной речи – "идет дождь" звучит естественнее.
Выберите свой вариант и говорите о дожде на украинском!