30 сентября, 14:25
Дождь идет или падает: как правильно описать это природное явление

Алеся Кух
Основні тези
  • Конструкции "дождь идет" и "дождь падает" обе грамматически правильные в украинском языке, однако "дождь идет" звучит естественнее в разговорной речи.
  • Существует много синонимов для описания дождливой погоды, которые акцентируют различные аспекты, такие как интенсивность и продолжительность.

Осень входит в свои права и радует нас дождливой погодой. А как правильно рассказать о капельках дождя – идут они с неба или падают, рассказываем дальше.

На улице задождило – осень входит в свои права, а вот как описать капельки дождя, которые летят с неба, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Андрея Шимановского.

Как сказать о дожде – он идет или падает?

Кто-то любит дождливую погоду и прогулки под дождем под зонтиком, а для кого-то – это время осенней хандры с желанием закутаться в теплый плед с чашкой ароматного горячего напитка.

А вот когда рассказывают о дожде, то можем встретить две языковых конструкции – дождь идет и дождь падает. Это зависит от традиции и региона. Но есть ли ошибка в одном из этих вариантов?

Когда мы говорим о дожде, интуитивно хочется сказать:

"Дождь идет" – это звучит естественно, мягко, по-украински.

Однако, "дождь падает" – тоже грамматически правильно, но стилистически имеет другой оттенок.

Этимологически, "идет", имеет 31 вариант толкования, как объясняет ресурс "Горох". Это не только о шагах, а о движении в пространстве, об обучении, вступление, отправка письма, когда что-то приближается (осень идет), а также об осадках – дождь, снег.

Вариант "падает дождь" – акцентирует момент падения, капли, динамику. Часто употребляется в поэзии или для драматического эффекта.

Однако, наша речь не ограничивается только двумя конструкциями. Есть еще ряд живописных синонимов, которые выразительнее, точнее подробнее опишут дождливую погоду – интенсивность, продолжительность и красоту дождя:

  • моросить,
  • накрапає,
  • періщить,
  • ллє як з відра,
  • мрячить,
  • гемзить,
  • цяпає,
  • випадає,
  • сипле,
  • валить,
  • січе,
  • сипе,
  • йде стіною,
  • дзюркоче,
  • крапотить,
  • крапає,
  • пищить,
  • шурує,
  • полоще,
  • сіється,
  • мжичить,
  • мигичить,
  • дріботить.

Немало, да? Какой варианты используете вы? И о каком варианте мы не знаем?

Но если вернемся к самым распространенным конструкциям, то в поэтических текстах оба варианта имеют право на жизнь. Но в разговорной речи – "идет дождь" звучит естественнее.

Выберите свой вариант и говорите о дожде на украинском!