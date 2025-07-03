МОН опублікувало проєкт нового держстандарту дошкілля

Міністерство освіти і науки України оприлюднило проєкт Державного стандарту дошкільної освіти. Відомство пропонує його на обговорення громадськості.

Документ розробили задля підготовки проєктів нормативно-правових актів у сфері дошкілля, необхідних для реалізації нового закону "Про дошкільну освіту". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Що містить проєкт нового держстандарту дошкілля

Новий стандарт містить перелік і опис згрупованих за освітніми напрямами результатів навчання і компетентностей, які набувають вихованці під час здобуття освіти у дитсадках.

Держстандарт дошкілля є основою для розробки освітніх та парціальних програм, організації та здійснення освітнього процесу, контролю якості освіти. Його виконання є обов'язковим для усіх дитячих садків.

Органи державної влади та місцевого самоврядування, засновники та дитячі садки зобов'язані забезпечити у межах повноважень створення умов для досягнення вихованцями результатів, визначених держстандартом дошкілля.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту Держстандарту дошкільної освіти за визначеною формою МОН приймає до 16 липня 2025 року на електронну адресу alla.stashuk@mon.gov.ua.