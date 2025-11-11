Україні надали 30 мільйонів доларів на розвиток дошкілля: куди скеровують гроші
- Україна отримала 30 мільйонів доларів від міжнародних партнерів на розвиток дошкілля.
- Кошти спрямовують на модернізацію обладнання, підтримку дітей з порушеннями розвитку та професійний розвиток вихователів.
Протягом цього року міжнародні партнери надали Україні 30 мільйонів доларів США на розвиток дошкілля через програму Світового банку LEARN. Це відбулося у межах програми First Steps Forward.
Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час виїзного засідання Ради безбар'єрності. І нагадав, що МОН послідовно реалізовує політику безбар'єрності, інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
На що скеровують кошти?
Завдяки цій політиці, за словами посадовця, прагнуть надати нові можливості кожній дитині.
Отримані від міжнародних партнерів кошти спрямовують на модернізацію обладнання та інфраструктури з урахуванням потреб дітей з порушеннями розвитку та професійний розвиток вихователів, асистентів вихователів та фахівців ІРЦ.
Цікаво! Педагогам дошкілля в Україні можуть підвищити посадові оклади ще на 30%. Відповідну постанову підготували у МОН і сподіваються на її ухвалення, розповіла заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова,
Також з цих коштів фінансують підтримку дітей від народження до 4 років та адаптації освітніх програм для дітей із різними типами порушень і рівнями підтримки.
