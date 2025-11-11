Украине предоставили 30 миллионов долларов на развитие дошкольного образования: куда направляют деньги
- Украина получила 30 миллионов долларов от международных партнеров на развитие дошкольного образования.
- Средства направляются на модернизацию оборудования, поддержку детей с нарушениями развития и профессиональное развитие воспитателей.
В течение этого года международные партнеры предоставили Украине 30 миллионов долларов США на развитие дошкольного образования через программу Всемирного банка LEARN. Это произошло в рамках программы First Steps Forward.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время выездного заседания Совета безбарьерности. И напомнил, что МОН последовательно реализует политику безбарьерности, информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
Смотрите также Как ЕС оценил прогресс реформ в сфере образования и науки Украины
На что направляют средства?
Благодаря этой политике, по словам чиновника, стремятся предоставить новые возможности каждому ребенку.
Полученные от международных партнеров средства направляют на модернизацию оборудования и инфраструктуры с учетом потребностей детей с нарушениями развития и профессиональное развитие воспитателей, ассистентов воспитателей и специалистов ИРЦ.
Интересно! Педагогам дошкольного образования в Украине могут повысить должностные оклады еще на 30%. Соответствующее постановление подготовили в МОН и надеются на его принятие, рассказала заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова,
Также из этих средств финансируют поддержку детей от рождения до 4 лет и адаптации образовательных программ для детей с различными типами нарушений и уровнями поддержки.
Смотрите также В Украине строят первый подземный детсад: где он расположен
Как ЕС оценил прогресс реформ в сфере образования и науки Украины?
- Европейская комиссия оценила изменения в сфере образования нашей страны на пути к членству в Европейском Союзе.
- В этом году Украина получила самые высокие за последние три года оценки прогресса в выполнении критериев членства.
- Еврокомиссия отметила, что наше государство демонстрирует последовательное движение в приближении законодательства к нормам ЕС.
- Положительные оценки получил прогресс по направлениям, за которые ответственное МОН – раздел 25 "Наука и исследования" и раздел 26 "Образование и культура".
- В частности, отметили принятие двух важных евроинтеграционных законов – "О дошкольном образовании" и "О профессиональном образовании", а также развитие в сфере науки.