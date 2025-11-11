Украине предоставили 30 миллионов долларов на развитие дошкольного образования: куда направляют деньги

В течение этого года международные партнеры предоставили Украине 30 миллионов долларов США на развитие дошкольного образования через программу Всемирного банка LEARN. Это произошло в рамках программы First Steps Forward.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время выездного заседания Совета безбарьерности. И напомнил, что МОН последовательно реализует политику безбарьерности, информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

На что направляют средства?

Благодаря этой политике, по словам чиновника, стремятся предоставить новые возможности каждому ребенку.

Полученные от международных партнеров средства направляют на модернизацию оборудования и инфраструктуры с учетом потребностей детей с нарушениями развития и профессиональное развитие воспитателей, ассистентов воспитателей и специалистов ИРЦ.

Также из этих средств финансируют поддержку детей от рождения до 4 лет и адаптации образовательных программ для детей с различными типами нарушений и уровнями поддержки.

