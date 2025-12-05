Кабмін схвалив Державний стандарт дошкільної освіти

В Україні затвердили новий Державний стандарт дошкільної освіти. Він встановлює правила та підходи до роботи дитсадків.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки України. Документ визначає зміст дошкільної освіти, формує єдину рамку для роботи закладів та чітко окреслює результати навчання й ключові компетентності.

Що містить документ?

Стандарт стане головним орієнтиром для розробників освітніх програм і окреслює цільові результати для вихователів. В основі Стандарту – можливості й потреби кожної дитини, які мають враховувати під час організації освітнього процесу.

Стандарт гарантує академічну, організаційну та кадрову автономію закладу, академічну свободу педагога та право вибору з різноманіття освітніх програм. Це формує підґрунтя для сучасного і якісного дошкілля, яке відповідає європейським підходам та орієнтується на розвиток дитини. У центрі – дитинство як цінність: розвиток, безпека, гра, емоційний комфорт, спілкування, цікавість, творчість,

– інформують у МОН.

Держстандарт визначає, що дитина має вміти й розуміти перед переходом до школи, а також встановлює зв'язок між дошкіллям і початковою освітою, щоб цей перехід був плавним і нестресовим.

Документ набуде чинності 1 вересня 2027 року. Протягом наступних пів року Державна служба якості освіти проведе його валідацію у дитсадках. Розробники освітніх програм матимуть рік, щоб адаптувати їх до нового Стандарту.

Цікаво! Педагогам дошкілля в Україні можуть підвищити посадові оклади ще на 30%. Відповідну постанову підготували у МОН і сподіваються на її ухвалення, розповіла заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова.

Держава визначає лише орієнтири, за якими кожен заклад дошкілля сам вибудовує свою освітню траєкторію, спираючись на потреби дітей.

Ознайомитися з документом можна за посиланням.

