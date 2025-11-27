В Україні затвердили Держстандарт дошкільної освіти: коли набуде чинності

В Україні затвердили Державний стандарт дошкільної освіти. Рішення ухвалили на засіданні уряду.

Документ є виконанням Закону України "Про дошкільну освіту". Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у фейсбуці міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Дивіться також Норми безпеки, гігієни, дезінфекції: Санітарний регламент для дитсадків оновили

Що містить Державний стандарт дошкільної освіти?

Документ розробили науковці та практики. Він визначає зміст дошкільної освіти, формує зрозумілу спільну рамку, за якою працюватимуть садки, та чітко окреслює, які результати навчання й компетентності має набути кожна дитина на етапі завершення дошкільної освіти.

Стандарт стане головним орієнтиром для розробників освітніх програм і чітко визначає цільові результати для педагогів,

– зауважив Лісовий.

В основі документа – такі важливі принципи:

гарантія академічної, організаційної та кадрової автономії дитсадка;

академічна свобода педагога;

право вибору з різноманіття освітніх програм;

урахування можливостей і потреб кожної дитини під час реалізації освітнього процесу.

Цікаво! Педагогам дошкілля в Україні можуть підвищити посадові оклади ще на 30%. Відповідну постанову підготували у МОН і сподіваються на її ухвалення, розповіла заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова.

Документ набуде чинності 1 вересня 2027 року. Протягом наступних пів року Державна служба якості освіти України проведе валідацію стандарту у дитсадках, аби перевірити, чи є стандарт зрозумілим і практичним.

Після цього розробники освітніх програм матимуть рік, щоб адаптувати свої програми до нового стандарту.

Дивіться також Україні надали 30 мільйонів доларів на розвиток дошкілля: куди скеровують гроші

Чи оновили Санітарний регламент для дитсадків?