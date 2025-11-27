В Украине утвердили Госстандарт дошкольного образования: когда вступит в силу
- В Украине утвердили Государственный стандарт дошкольного образования, который определяет содержание образования и результаты обучения детей.
- Документ вступит в силу 1 сентября 2027 года.
В Украине утвердили Государственный стандарт дошкольного образования. Решение было принято на заседании правительства.
Документ является выполнением Закона Украины "О дошкольном образовании". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
Что содержит Государственный стандарт дошкольного образования?
Документ разработали ученые и практики. Он определяет содержание дошкольного образования, формирует понятную общую рамку, по которой будут работать сады, и четко определяет, какие результаты обучения и компетентности должен приобрести каждый ребенок на этапе завершения дошкольного образования.
Стандарт станет главным ориентиром для разработчиков образовательных программ и четко определяет целевые результаты для педагогов,
– отметил Лисовой.
В основе документа – такие важные принципы:
гарантия академической, организационной и кадровой автономии детсада;
академическая свобода педагога;
право выбора из многообразия образовательных программ;
учет возможностей и потребностей каждого ребенка при реализации образовательного процесса.
Документ вступит в силу 1 сентября 2027 года. В течение следующих полгода Государственная служба качества образования Украины проведет валидацию стандарта в детсадах, чтобы проверить, является ли стандарт понятным и практичным.
После этого разработчики образовательных программ будут иметь год, чтобы адаптировать свои программы к новому стандарту.
Обновили ли Санитарный регламент для детсадов?
- Министерство здравоохранения обновило Санитарный регламент для детских садов в Украине.
- Он содержит изменения относительно требований безопасности, гигиены и дезинфекции.
- Чиновница сообщила, что документ предусматривает мытье игрушек дважды в день, маркировки мебели оранжевым цветом и тому подобное.