Новий підхід: як у 2026 році доставлятимуть підручники до шкіл

Цьогоріч Міністерство освіти і науки України апробувало новий підхід до доставлення підручників до шкіл. Так, видавництва самі доставляли підручники до закладів освіти напряму.

У попередні роки підручники доставляли не до закладів освіти, а до обласних баз, а вже звідти розвозили до шкіл. Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, передає 24 Канал.

Як цьогоріч доставлятимуть підручники до шкіл?

Посадовиця зауважила, що у межах такого підходу діти у школах могли у різний період отримати підручники. Тож цьогоріч апробували новий підхід, коли видавництва самі доставляли підручники до шкіл напряму. Апробували на 30% накладу – а це більше ніж 2 мільйони підручників.

Кузьмичова повідомила, що у цьому пілотуванні брали участь майже 9 тисяч шкіл. 90% з них лишились задоволеними новим механізмом доставлення і підтримали ідею масштабування моделі.

Вона не була безпроблемною, але результат такий, який є ґрунтом для впровадження на наступний рік,

– уточнила заступниця міністра.

І додала, що новий механізм передбачає призначення відповідального за доставлення у школу, аби не було проблем та помилок в адресах.

Заступниця міністра також згадала про "Школу авторів", яку запустили у жовтні цього року. Наступного року програмі приділятимуть особливу увагу.

Якість підручників залежить від кількості авторських колективів, які готові писати, а кількість авторських колективів впливає на конкуренцію, що породжує якість будь-якого матеріалу, який ми видаємо,

– зауважила Кузьмичова.

І додала, що у "Школі авторів” взяло участь понад 570 учасників. Зокрема автори, які готують підручники для дітей з особливими освітніми потребами.

Коли стартує 12-річне навчання у школах?