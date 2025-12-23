У попередні роки підручники доставляли не до закладів освіти, а до обласних баз, а вже звідти розвозили до шкіл. Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, передає 24 Канал.
Як цьогоріч доставлятимуть підручники до шкіл?
Посадовиця зауважила, що у межах такого підходу діти у школах могли у різний період отримати підручники. Тож цьогоріч апробували новий підхід, коли видавництва самі доставляли підручники до шкіл напряму. Апробували на 30% накладу – а це більше ніж 2 мільйони підручників.
Кузьмичова повідомила, що у цьому пілотуванні брали участь майже 9 тисяч шкіл. 90% з них лишились задоволеними новим механізмом доставлення і підтримали ідею масштабування моделі.
Вона не була безпроблемною, але результат такий, який є ґрунтом для впровадження на наступний рік,
– уточнила заступниця міністра.
І додала, що новий механізм передбачає призначення відповідального за доставлення у школу, аби не було проблем та помилок в адресах.
Заступниця міністра також згадала про "Школу авторів", яку запустили у жовтні цього року. Наступного року програмі приділятимуть особливу увагу.
Якість підручників залежить від кількості авторських колективів, які готові писати, а кількість авторських колективів впливає на конкуренцію, що породжує якість будь-якого матеріалу, який ми видаємо,
– зауважила Кузьмичова.
І додала, що у "Школі авторів” взяло участь понад 570 учасників. Зокрема автори, які готують підручники для дітей з особливими освітніми потребами.
Коли стартує 12-річне навчання у школах?
- В Україні з 2027 року повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Усі учні вчитимуться вже 12 років.
- Зараз триває підготовка та пілотування цієї реформи.
- Пілотування реформи "Профільна" стартувало з 1 вересня 2025 року.
- З цієї дати 30 ліцеїв з 19 регіонів України розпочали пілотування окремих елементів реформи.