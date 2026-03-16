Про таке інформує "ТСН".

Що відомо про цей інцидент?

Мережею шириться відео з однієї зі столичних шкіл. На ньому видно, як вчителька дозволила собі принизливі жести щодо учня, який прибирав розсипані на підлогу речі.

На кадрах можна побачити, як хлопець падає разом із коробкою. Втім невідомо, що стало причиною падіння – сам перечепився чи штовхнув хтось з однокласників.

Тоді замість підтримки учня, вчителька підійшла до нього й почала імітувати витирання взуття об його голову. Спочатку однією ногою, а потім іншою. Усе це відбувалось під гучний регіт інших учнів. Ймовірно, хтось із них зняв це відео й згодом опублікував в мережі.

Що про це каже місцева влада?

Посадовці Дарницької РДА не розкрили вік учня та даних педагога, хоч судячи з відео, вона має значний педагогічний досвід.

В управлінні освіти та адміністрації ліцею повідомили, що інцидент стався 10 березня під час перерви у навчальному кабінеті 10-го класу, повідомив голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов.

Крім того, посадовець зауважив, що після внутрішнього розслідування педагог надала керівництву пояснення та подала заяву про звільнення. Втім деталі того, чому вчителька принизила учня, наразі не розголошують.

Голова РДА додав, що на підставі поданої заяви видано наказ про звільнення працівника за згодою сторін. За інформацією ліцею, звернень або скарг від учня чи його батьків до адміністрації не надходило. Стан учня задовільний – він продовжує навчання в закладі.

Водночас правову оцінку обставин події надаватимуть уповноважені органи Національної поліції, з якими адміністрація закладу освіти співпрацює.

Також у Дарницькій РДА наголосили, що в таких ситуаціях керівництво закладів освіти зобов’язане діяти суворо в межах закону. Також голова РДА зазначив, що у 2026 році подібних випадків неналежної поведінки вчителів у районі зафіксовано не було.

