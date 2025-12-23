В предыдущие годы учебники доставляли не в учебные заведения, а в областные базы, а уже оттуда развозили в школы. Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева, передает 24 Канал.

Как в этом году будут доставлять учебники в школы?

Чиновница отметила, что в рамках такого подхода дети в школах могли в разный период получить учебники. Поэтому в этом году апробировали новый подход, когда издательства сами доставляли учебники в школы напрямую. Апробировали на 30% тиража – а это более 2 миллионов учебников.

Кузьмичева сообщила, что в этом пилотировании участвовали почти 9 тысяч школ. 90% из них остались довольны новым механизмом доставки и поддержали идею масштабирования модели.

Она не была беспроблемной, но результат такой, который является почвой для внедрения на следующий год,

– уточнила заместитель министра.

И добавила, что новый механизм предусматривает назначение ответственного за доставку в школу, чтобы не было проблем и ошибок в адресах.

Заместитель министра также вспомнила о "Школе авторов", которую запустили в октябре этого года. В следующем году программе будут уделять особое внимание.

Качество учебников зависит от количества авторских коллективов, которые готовы писать, а количество авторских коллективов влияет на конкуренцию, что порождает качество любого материала, который мы выдаем,

– отметила Кузьмичева.

И добавила, что в "Школе авторов” приняло участие более 570 участников. В частности авторы, которые готовят учебники для детей с особыми образовательными потребностями.

