Новый подход: как в 2026 году будут доставлять учебники в школы
- В 2026 году издательства будут доставлять учебники напрямую в школы, что уже апробировано в этом году.
- 90% школ-участниц пилотирования остались довольны новым механизмом и поддержали идею масштабирования модели.
В этом году Министерство образования и науки Украины апробировало новый подход к доставке учебников в школы. Так, издательства сами доставляли учебники в учебные заведения напрямую.
В предыдущие годы учебники доставляли не в учебные заведения, а в областные базы, а уже оттуда развозили в школы. Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева, передает 24 Канал.
Смотрите также С 2027 года в Украине стартует 12-летнее обучение в школах: в МОН рассказали детали
Как в этом году будут доставлять учебники в школы?
Чиновница отметила, что в рамках такого подхода дети в школах могли в разный период получить учебники. Поэтому в этом году апробировали новый подход, когда издательства сами доставляли учебники в школы напрямую. Апробировали на 30% тиража – а это более 2 миллионов учебников.
Кузьмичева сообщила, что в этом пилотировании участвовали почти 9 тысяч школ. 90% из них остались довольны новым механизмом доставки и поддержали идею масштабирования модели.
Она не была беспроблемной, но результат такой, который является почвой для внедрения на следующий год,
– уточнила заместитель министра.
И добавила, что новый механизм предусматривает назначение ответственного за доставку в школу, чтобы не было проблем и ошибок в адресах.
Заместитель министра также вспомнила о "Школе авторов", которую запустили в октябре этого года. В следующем году программе будут уделять особое внимание.
Качество учебников зависит от количества авторских коллективов, которые готовы писать, а количество авторских коллективов влияет на конкуренцию, что порождает качество любого материала, который мы выдаем,
– отметила Кузьмичева.
И добавила, что в "Школе авторов” приняло участие более 570 участников. В частности авторы, которые готовят учебники для детей с особыми образовательными потребностями.
Смотрите также В МОН есть 4 модели повышения зарплат учителей: что предусматривают
Когда стартует 12-летнее обучение в школах?
- В Украине с 2027 года полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Все ученики будут учиться уже 12 лет.
- Сейчас идет подготовка и пилотирование этой реформы.
- Пилотирование реформы "Профильная" стартовало с 1 сентября 2025 года.
- С этой даты 30 лицеев из 19 регионов Украины начали пилотирование отдельных элементов реформы.