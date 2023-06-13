Доступ до системи НМТ отримала стороння особа: завдання робили вдома замість учасника

В УЦОЯО повідомили про втручання у роботу тестової програми. Відомо, що один з учасників надав доступ до системи сторонній особі, яка виконувала завдання.

Деякі учасники НМТ досі намагаються знайти спосіб схитрувати та не складати іспит своїми силами. Усі ці спроби виявляються, хоч деякі ідеї з них доволі оригінальні.

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Як стороння людина складала іспит замість учасника

В Українському центрі оцінювання якості освіти пообіцяли, що заблокують можливість доступу сторонніх осіб до платформи НМТ. Причиною стало несанкціоноване втручання у комп'ютерну програму.

Стало відомо, що замість одного з учасників іспит з дому складала стороння людина. Можливість підключення до системи вже виявлена та заблокована.

Цей інцидент трапився у понеділок, 12 червня. Про технічну проблему повідомили одразу.

Перевірку входу в систему було передбачено, однак під час першої зміни 12 червня через технічні збої вона не працювала належним чином. Станом на зараз виправляємо ситуацію,

– заявили в УЦОЯО.

Цікаво, що виявити проблему допомогло відео у соціальній мережі. Людина, яка складала іспит замість учасника, вирішила цим похизуватися.