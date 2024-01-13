Чи складатимуть ДПА у 2024 році учні 4, 9, 11 класів

У час повномасштабної війни Державну підсумкову атестацію у школах України скасували. Однак цього року учні таки складатимуть ДПА.

Щоправда, лише учні 4 класів. І буде ця атестація моніторинговою.

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Чи складатимуть учні ДПА у 2024 році

Так, у 2024 році 4-класники складатимуть Державну підсумкову атестацію. Але не всі. Знання учнів перевірятимуть з української мови і літератури та математики. Для цього проєкту виберуть 2 тисячі школярів з різних областей.

Які завдання будуть на ДПА

Учням запропонують завдання із вибором варіантів відповіді й такі, де потрібно показати способи розв'язання тощо. Також завдання можуть містити усні відповіді.

ДПА у 4-х класах проводитимуть вчителі. Вони при цьому перевірятимуть роботи, але відповідно до інструкцій УЦОЯО.

Раніше в українському центрі оцінювання якості освіти заявили, що розроблятимуть матеріали ДПА для учнів 9 класів з п'яти предметів. Зміни запрацюють з 2025 року. Детально про це можна почитати тут.