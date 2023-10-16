У 2024 році буде ДПА: хто складатиме та які будуть завдання

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, які предмети складатимуть учні та яким загалом буде оцінювання.

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ДПА-2024 буде пілотним у четвертих класах. Знання учнів перевірятимуть з української мови і літератури та математики, зауважила очільниця УЦОЯО.

Для втілення пілотування вибрали 2 тисячі школярів з різних областей нашої держави. Співпрацюватимуть з тими школами, які зголосяться та будуть готові.

Ми напрацюємо тестові матеріали й рекомендації для вчителів щодо проведення ДПА,

– уточнила Вакуленко.

І розповіла, що ДПА проведуть наступного року для розуміння ситуації та покращення механізмів атестації.

Які завдання будуть на ДПА-2024

На ДПА будуть завдання із вибором варіантів відповіді й такі, де потрібно показати способи розв'язання тощо.

Також завдання можуть містити усні відповіді.

ДПА у 4-х класах проводитимуть вчителі. Вони також перевірятимуть роботи, але відповідно до інструкцій УЦОЯО.

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ДПА на рівні початкової освіти виконує лише моніторингову функцію – це визначає законодавство України про освіту,

– уточнила Вакуленко.

Нагадаємо, у час повномасштабної війни в Україні відмовилися від проведення ДПА як обов'язкової перевірки знань.