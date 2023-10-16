У 2024 році буде ДПА: хто складатиме та які будуть завдання

16 жовтня 2023, 11:24
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Джерело:

НУШ

У 2024 році 4-класники складатимуть Державну підсумкову атестацію. Однак вона буде моніторинговою і не у всіх школах.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, які предмети складатимуть учні та яким загалом буде оцінювання.

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Як відбуватиметься ДПА у 2024 році 

ДПА-2024 буде пілотним у четвертих класах. Знання учнів перевірятимуть з української мови і літератури та математики, зауважила очільниця УЦОЯО. 

Для втілення пілотування вибрали 2 тисячі школярів з різних областей нашої держави. Співпрацюватимуть з тими школами, які зголосяться та будуть готові. 

Ми напрацюємо тестові матеріали й рекомендації для вчителів щодо проведення ДПА,
– уточнила Вакуленко.

І розповіла, що ДПА проведуть наступного року для розуміння ситуації та покращення механізмів атестації. 

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Які завдання будуть на ДПА-2024
  • На ДПА будуть завдання із вибором варіантів відповіді й такі, де потрібно показати способи розв'язання тощо.
  • Також завдання можуть містити усні відповіді.
  • ДПА у 4-х класах проводитимуть вчителі. Вони також перевірятимуть роботи, але відповідно до інструкцій УЦОЯО. 

ДПА на рівні початкової освіти виконує лише моніторингову функцію – це визначає законодавство України про освіту,
– уточнила Вакуленко.

Нагадаємо, у час повномасштабної війни в Україні відмовилися від проведення ДПА як обов'язкової перевірки знань. 

Автор: Марія Волошин