У 2024 році буде ДПА: хто складатиме та які будуть завдання
Джерело:НУШ
У 2024 році 4-класники складатимуть Державну підсумкову атестацію. Однак вона буде моніторинговою і не у всіх школах.
Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, які предмети складатимуть учні та яким загалом буде оцінювання.
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Як відбуватиметься ДПА у 2024 році
ДПА-2024 буде пілотним у четвертих класах. Знання учнів перевірятимуть з української мови і літератури та математики, зауважила очільниця УЦОЯО.
Для втілення пілотування вибрали 2 тисячі школярів з різних областей нашої держави. Співпрацюватимуть з тими школами, які зголосяться та будуть готові.
Ми напрацюємо тестові матеріали й рекомендації для вчителів щодо проведення ДПА,
– уточнила Вакуленко.
І розповіла, що ДПА проведуть наступного року для розуміння ситуації та покращення механізмів атестації.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
- На ДПА будуть завдання із вибором варіантів відповіді й такі, де потрібно показати способи розв'язання тощо.
- Також завдання можуть містити усні відповіді.
- ДПА у 4-х класах проводитимуть вчителі. Вони також перевірятимуть роботи, але відповідно до інструкцій УЦОЯО.
ДПА на рівні початкової освіти виконує лише моніторингову функцію – це визначає законодавство України про освіту,
– уточнила Вакуленко.
Нагадаємо, у час повномасштабної війни в Україні відмовилися від проведення ДПА як обов'язкової перевірки знань.