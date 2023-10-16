ДПА для 9-класників може стати передумовою для відбору у ліцеї – УЦОЯО
Джерело:НУШ
З часом ДПА може стати для учнів 9 класів передумовою для відбору в ліцеї академічного та професійного спрямування. Тобто вступ до найпопулярніших ліцеїв може відбуватися у межах конкурсу.
Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла про реформування системи профільної освіти у межах впровадження реформи НУШ. Зокрема, мовиться про створення профільних ліцеїв академічного і професійного спрямування.
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Як і коли відбуватиметься ДПА у 9 класах
Так, у школи можуть запрошувати експертів на час проведення ДПА. При цьому учні зможуть пройти оцінювання у своєму закладі освіти.
У 2024 році ДПА для 9 класів точно не буде. Щоб зробити дієву систему, яка буде точною і працюватиме на користь освіти роками, потрібні час та інтелектуальні зусилля,
– уточнила Вакуленко.
Натомість у законопроєкті № 9046, який Освітній комітет подав на розгляд ВРУ, передбачено обов'язкове оцінювання для дев'ятикласників з:
- української мови;
- математики;
- історії України;
- іноземної мови.
Ми не можемо забувати й про природничі науки, тому цей блок предметів також буде, можливо, як інтегрований тест,
– зазначила очільниця УЦОЯО.
Які завдання може містити ДПА
ДПА для дев'ятикласників з часом може передбачати вирішення завдань, які передбачають:
- надання розгорнутих чи коротких відповідей;
- перевірку набутих знань під час розв'язання життєвих задач;
Крім цього, ми розглядаємо можливість включення усної частини в тестування, а також письмової із завданнями напіввідкритого та відкритого форматів,
– зауважила Вакуленко.
І додала, що ДПА варто було б проводити у вигляді комп'ютерного оцінювання.Зверніть увагу! У час повномасштабної війни в Україні відмовилися від проведення ДПА як обов'язкової перевірки знань.