ДПА для 9-класників може стати передумовою для відбору у ліцеї – УЦОЯО

З часом ДПА може стати для учнів 9 класів передумовою для відбору в ліцеї академічного та професійного спрямування. Тобто вступ до найпопулярніших ліцеїв може відбуватися у межах конкурсу.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла про реформування системи профільної освіти у межах впровадження реформи НУШ. Зокрема, мовиться про створення профільних ліцеїв академічного і професійного спрямування.

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Як і коли відбуватиметься ДПА у 9 класах

Так, у школи можуть запрошувати експертів на час проведення ДПА. При цьому учні зможуть пройти оцінювання у своєму закладі освіти.

У 2024 році ДПА для 9 класів точно не буде. Щоб зробити дієву систему, яка буде точною і працюватиме на користь освіти роками, потрібні час та інтелектуальні зусилля,

– уточнила Вакуленко.

Натомість у законопроєкті № 9046, який Освітній комітет подав на розгляд ВРУ, передбачено обов'язкове оцінювання для дев'ятикласників з:

української мови;

математики;

історії України;

іноземної мови.

Ми не можемо забувати й про природничі науки, тому цей блок предметів також буде, можливо, як інтегрований тест,

– зазначила очільниця УЦОЯО.

Які завдання може містити ДПА

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

ДПА для дев'ятикласників з часом може передбачати вирішення завдань, які передбачають:

надання розгорнутих чи коротких відповідей;

перевірку набутих знань під час розв'язання життєвих задач;

Крім цього, ми розглядаємо можливість включення усної частини в тестування, а також письмової із завданнями напіввідкритого та відкритого форматів,

– зауважила Вакуленко.

І додала, що ДПА варто було б проводити у вигляді комп'ютерного оцінювання.

У час повномасштабної війни в Україні відмовилися від проведення ДПА як обов'язкової перевірки знань.