Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала о реформировании системы профильного образования в рамках внедрения реформы НУШ. В частности, речь идет о создании профильных лицеев академического и профессионального направления.

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Как и когда будет происходить ГИА в 9 классах

Так, в школы могут приглашать экспертов на время проведения ГИА. При этом учащиеся смогут пройти оценивание в своем учебном заведении.

В 2024 году ГИА для 9 классов точно не будет. Чтобы сделать действенную систему, которая будет точной и будет работать в пользу образования годами, нужно время и интеллектуальные усилия,

– уточнила Вакуленко.

В то же время законопроекте № 9046, который Образовательный комитет подал на рассмотрение ВРУ, предусмотрена обязательная оценка для девятиклассников по:

украинскому языку;

математике;

истории Украины;

иностранному языку.

Мы не можем забывать и о естественных науках, поэтому этот блок предметов также будет, возможно, как интегрированный тест,

– отметила глава УЦОКО.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Какие задачи может содержать ГИА

ГИА для девятиклассников со временем может предусматривать решение предусматривающих задач:

предоставление развернутых или кратких ответов;

проверку приобретенных знаний при решении жизненных задач;

Кроме этого, мы рассматриваем возможность включения устной части в тестирование, а также письменной с заданиями полуоткрытого и открытого форматов,

– заметила Вакуленко.

И добавила, что ГИА стоило бы проводить в виде компьютерной оценки.

Обратите внимание! В ходе полномасштабной войны в Украине отказались от проведения ГИА как обязательной проверки знаний.