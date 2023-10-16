Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала о реформировании системы профильного образования в рамках внедрения реформы НУШ. В частности, речь идет о создании профильных лицеев академического и профессионального направления.
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Как и когда будет происходить ГИА в 9 классах
Так, в школы могут приглашать экспертов на время проведения ГИА. При этом учащиеся смогут пройти оценивание в своем учебном заведении.
В 2024 году ГИА для 9 классов точно не будет. Чтобы сделать действенную систему, которая будет точной и будет работать в пользу образования годами, нужно время и интеллектуальные усилия,
– уточнила Вакуленко.
В то же время законопроекте № 9046, который Образовательный комитет подал на рассмотрение ВРУ, предусмотрена обязательная оценка для девятиклассников по:
- украинскому языку;
- математике;
- истории Украины;
- иностранному языку.
Мы не можем забывать и о естественных науках, поэтому этот блок предметов также будет, возможно, как интегрированный тест,
– отметила глава УЦОКО.
Какие задачи может содержать ГИА
ГИА для девятиклассников со временем может предусматривать решение предусматривающих задач:
- предоставление развернутых или кратких ответов;
- проверку приобретенных знаний при решении жизненных задач;
Кроме этого, мы рассматриваем возможность включения устной части в тестирование, а также письменной с заданиями полуоткрытого и открытого форматов,
– заметила Вакуленко.
И добавила, что ГИА стоило бы проводить в виде компьютерной оценки.