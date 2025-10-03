ДПА, яку Український центр оцінювання якості освіти вже двічі пілотував у 4 класах, побудована не лише на тестах. Однак такі форми завдань теж передбачили.

Про це сказала очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю "Вчися. Медіа", інформує 24 Канал. Вона акцентувала, що з передбаченими завданнями учні цілком можуть впоратися.

Які завдання будуть на ДПА?

Вакуленко розповіла, що додали завдання усного формату, а також математичне дослідження.

Ми додали усний формат відповіді, адже людина має вміти не тільки обирати правильний варіант із наданих, а й самостійно формулювати відповідь й обстоювати свою думку,

– уточнила вона.

Крім цього, за словами Вакуленко, додали такий елемент роботи як математичне дослідження. Це поетапне розв'язання проблеми, яка пов'язана із математичними обрахунками.

Такі завдання передбачають, що дитина не лише знає певні формули, але й розуміє побудову математичної моделі. Також у частині читання є завдання, які перевіряють розуміння тексту, здатність виокремлювати головне та другорядне, структурувати текст,

– зауважила очільниця Центру.

Як допомогло пілотування?

Вона також уточнила, що завдяки пілотуванню стало зрозумілим, що ДПА містить забагато завдань у тестових блоках. Тому їхню кількість зменшать. Також дослідили, що добре працюють вправи на говоріння.

Були ситуації, коли дітей чи не вперше просили висловити свою думку на певну тему. Тож нині ми вдосконалюємо цю модель і незабаром будемо обирати заклади для апробації ДПА-4 у 2026 році,

– резюмувала очільниця УЦОЯО.

Що відомо про ДПА в Україні?