Учні 9 класів складатимуть ДПА з 5 предметів, – УЦОЯО

Український центр оцінювання якості освіти розроблятиме матеріали ДПА для учнів 9 класів з п'яти предметів. Зміни запрацюють з 2025 року.

Про це розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко в ефірі Ukrinform TV. І додала, що, окрім математики та української мови, які складатимуть учні після 4 класу, вони після закінчення 9 класу також складатимуть історію України, іноземну мову та природничі дисципліни.

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9-класники складатимуть ДПА з 5 предметів

ДПА міститиме як тести, так і усну частину. Зокрема, з тих предметів, де це дуже важливо та можна висловити свою думку розлого. Тобто з історії України та громадянської освіти.

Іспити, за словами Вакуленко, пілотуватимуть почергово, тобто всі іспити для всіх учнів не з'являться одночасно.

Ми хочемо за рік брати одну галузь, її пілотувати, робити висновки, і наступного року пропонувати її вже для всіх учнів. Потім брати іншу галузь для пілотування і до 2027 року ми б мали таке оцінювання для дев'ятикласників,

– пояснила очільниця УЦОЯО.

Вона також сподівається, що це рішення матиме підтримку на рівні держави і отримає фінансування для втілення. Для цього потрібна сила і мотивація організаторів, основний з яких – Український центр оцінювання якості освіти.

Якщо буде фінансовий ресурс, якщо буде політична підтримка і якщо ми зможемо цим ресурсом скористатися, все буде,

– вважає Вакуленко.

Зауважимо, у час повномасштабної війни в Україні скасували ДПА у школах.

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Раніше ми також писали, що у 2024 році 4-класники складатимуть Державну підсумкову атестацію. Однак вона буде моніторинговою і не у всіх школах. Деталі читайте за посиланням.