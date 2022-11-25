Дуже перспективно, але є проблеми: що заважає біженцям з України вступити в іноземні коледжі

Вступ до коледжів в іноземних країнах є доволі перспективним для українських біженців. Професії, які вони можуть там отримати, мають високий попит на ринку праці.

Так, українці мають шанс знайти хорошу роботу за кордоном. Натомість згодом повернутися на Батьківщину й кваліфіковано відбудовувати Україну.

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Що заважає біженцям вступити до іноземних коледжів

Українцям мали б у країнах ЄС забезпечити швидкий доступ до початкової професійно-технічної освіти. Однак наші земляки зіштовхуються із низкою проблем при вступі у коледжі.

Так, випускники-біженці часто зіштовхуються із бар'єрами на шляху вступу до коледжів. Нашим землякам здебільшого зважають:

слабкі знання мови відповідної країни;

необхідність наздоганяти академічну різницю;

відсутність знань про функціонування місцевого ринку праці;

можлива дискримінація при відборі студентів коледжів.

Як допомагають українцям зі здобуттям освіти у світі

Аби допомогти українським біженцям, декілька країн вирішили полегшити їм доступ до старшої середньої школи й коледжів. Зокрема, скасували деякі вимоги до вступу.

Латвія, наприклад, звільняє неповнолітніх українців від обов'язкового державного іспиту для вступу на програми професійного навчання.

Більшість європейських країн ОЕСD, а також Австралія та США пропонують українцям доступ до професійного навчання дорослих через державні служби зайнятості або курси для навчання дорослих. Країни також спрощують наймання українських викладачів професійно-технічної освіти, які зможуть викладати українським вступникам (наприклад, Німеччина та Нідерланди).

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Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:

онлайн у своїй українській школі;

"сімейна" форма;

Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.

З якими проблемами зіштовхуються українські школярі

В Офісі освітнього омбудсмена України повідомили, що майже 70% батьків виокремили такі серйозні проблеми своїх дітей в іноземних школах: