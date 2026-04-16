Не кажіть "дверной косяк": ми маємо свій цікавіший відповідник
- Російське словосполучення "дверной косяк" українською мовою перекладається як "одвірок".
- Слово "одвірок" має праслов'янське коріння і означає дерев'яні бруси, що обрамовують дверний проріз.
Ми знаємо вислів "дверной косяк", бо він довго побутував у радянському мовному просторі, де російська була домінантною й витісняла українські відповідники. А от з українським відповідником часом губимося.
Який український відповідник до словосполучення "дверной косяк", правильний українською, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".
Як правильно українською – "дверной косяк"?
Цю частину будівлі, а конкретніше – дверного отвору ми бачимо щодня. Але попри знайомий вигляд не завжди нам знайоме слово, яким можна замінити російське позначення – "дверной косяк". Тож розберімося, як правильно назвати частину дверної конструкції, що утворює вертикальну раму.
У побуті часто можна почути вислів "дверний косяк", але українська мова має свій відповідник, який ви точно чули і бачили на цінниках у магазинах та рекламі.
У словниках та перекладачах ви знайдете одне правильне слово – одвірок. Слово походить від "двір" (у значенні "вхід, поріг"), тобто має праслов'янське коріння, яке закріпилося в українській мові.
Ресурс "Словопедія" наводить два визначення слова:
- Дерев'яні бруси, якими обрамований дверний проріз.
- Стійки з боків від дверей, якими підтримується перемичка над прорізом.
Скриншот пояснення / "Словопедія"
Можна ще зустріти пояснення, що це: боковий або верхній брус рами дверей або просто – рама дверей.
- Увійшов знадвору Василь. Став на порозі на весь зріст, аж чубом одвірка черкнув. (Ірина Вільде).
- Двері вивалені з одвірками. (Василь Барка)
Однак, Словник української мови (СУМ) подає слово "косяк" як розмовне, і в першому значенні воно є синонімом до "одвірок": "Остюк зіперся об косяк дверей" (Юрій Яновський).
А ще, як діалектизми, ви можете знайти слова:
- арцаби,
- варцаби,
- відвірок,
- лутка.
І усі ці приклади можна знайти в літературі, оскільки вони живо використовуються в мовленні, можливо не в усіх регіонах, але точно зрозумілі:
- "Сьогодні діду Євмену будівельна бригада закладала хату, і сьогодні ж на ній виросли віконні варцаби". (Михайло Стельмах).
- "З хати вже вирвані лутки дверей і вікон, і вона, біла, дивиться на світ проваленими страхітливими очима." (Олександр Довженко).
Зверніть увагу! Для слова "лутка" словники подають й інше значення – "те саме, що підвіконня". Можливо ви знали слово саме так.
Тому, "одвірок" – літературна форма, закріплена в словниках і рекомендована мовознавцями. Тому запам'ятайте це слово і користуйтеся, бо його зафіксували навіть в народній творчості. Існує фразеологізм в українській мові – "одвірки підпирати", що означає – "нічого не робити".
Форми одвірків у народній архітектурі були різноманітні: прямокутні, трапецієподібні, зі зрізаними верхніми кутами чи арковим завершенням. Їх прикрашали декоративним різьбленням, орнаментами-оберегами (солярні знаки, хрести), а також вирізьблювали написи про дату спорудження, імена замовників, майстрів та відомості про перебудови чи ремонти. І вони виняткова частина споруд та архітектури міст.
Оскільки "косяк", має й інше значення. "Косяком" називають ще зграю риб, і як розмовне – помилку в діях: "мій косяк", у значенні – "я помилився".
Отже, якщо ви хочете говорити правильно й красиво українською, використовуйте слово "одвірок". "Косяк" у цьому значенні можливий у розмовному стилі, але він не є літературною нормою. Тож у навчальних і офіційних текстах точно варто уникати кальки "дверний косяк" і віддавати перевагу питомому українському слову.