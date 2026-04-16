Не кажіть "дверной косяк": ми маємо свій цікавіший відповідник

Однак, Словник української мови (СУМ) подає слово "косяк" як розмовне, і в першому значенні воно є синонімом до "одвірок": "Остюк зіперся об косяк дверей" (Юрій Яновський).

А ще, як діалектизми, ви можете знайти слова:

арцаби,

варцаби,

відвірок,

лутка.

І усі ці приклади можна знайти в літературі, оскільки вони живо використовуються в мовленні, можливо не в усіх регіонах, але точно зрозумілі:

"Сьогодні діду Євмену будівельна бригада закладала хату, і сьогодні ж на ній виросли віконні варцаби". (Михайло Стельмах).

"З хати вже вирвані лутки дверей і вікон, і вона, біла, дивиться на світ проваленими страхітливими очима." (Олександр Довженко).

Зверніть увагу! Для слова "лутка" словники подають й інше значення – "те саме, що підвіконня". Можливо ви знали слово саме так.

Тому, "одвірок" – літературна форма, закріплена в словниках і рекомендована мовознавцями. Тому запам'ятайте це слово і користуйтеся, бо його зафіксували навіть в народній творчості. Існує фразеологізм в українській мові – "одвірки підпирати", що означає – "нічого не робити".

Форми одвірків у народній архітектурі були різноманітні: прямокутні, трапецієподібні, зі зрізаними верхніми кутами чи арковим завершенням. Їх прикрашали декоративним різьбленням, орнаментами-оберегами (солярні знаки, хрести), а також вирізьблювали написи про дату спорудження, імена замовників, майстрів та відомості про перебудови чи ремонти. І вони виняткова частина споруд та архітектури міст.

Оскільки "косяк", має й інше значення. "Косяком" називають ще зграю риб, і як розмовне – помилку в діях: "мій косяк", у значенні – "я помилився".

Отже, якщо ви хочете говорити правильно й красиво українською, використовуйте слово "одвірок". "Косяк" у цьому значенні можливий у розмовному стилі, але він не є літературною нормою. Тож у навчальних і офіційних текстах точно варто уникати кальки "дверний косяк" і віддавати перевагу питомому українському слову.