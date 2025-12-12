Не кажіть "двірники": більшість українців неправильно перекладає слово "дворніки"

В кожній професії, занятті чи хобі є свій суржик, якого варто уникати. Адже до кожного з них маємо український відповідник.

Чому в українській автомобільній термінології немає слова "дворніки", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Чому слова "дворніки" нема в українській?

Чимало суржику і калькування з російської мови в автомобільній термінології. Хоч слід зауважити, що чимало термінів запозичених з інших мов, часто з мови країни-винахідника пристрою, втім, для частини є свої питомі слова.

Одним з суржикових термінів є використання слова "дворники" чи, частіше – "двірники".

Слово "дворнік" у російській мові означає "прибиральник двору". Водії перенесли його значення на щітки, що "прибирають" скло автомобіля. Проте, в українській мові такого перенесення не відбулося. А тому в українській мові слова "дворніки" для позначення автомобільних щіток – немає. Але якщо ви його знайдете, то зустрінете приписку – розмовне, як зазначає Словник.UA.

Тому, пристрій для автоматичного очищення оглядового скла транспортних машин від дощу і снігу, називається – "склоочисники". Цим словом називають і спеціальну речовину для миття скла (омивач). Склоочисники – офіційна назва пристрою, що очищає лобове чи заднє скло автомобіля від дощу, снігу, бруду, що так важливо під час несприятливої погоди та "голольоду". У технічній літературі та нормативних документах використовується саме цей термін – "щітки склоочисника", "механізм склоочисника". Хоча в інтернеті, серед безлічі оголошень та порад ви зустрінете обидва слова, які навіть створюють певну тавтологію: "як замінити щітку склоочисника на двірниках автомобіля". Правильно – склоочисники / Freepik Та все ж таки більшість мовознавців сходяться на тому, що правильна форма – склоочисники, з якого одразу зрозуміла суть пристрою – призначення та розташування.

"Увімкни склоочисники, бо йде дощ".

"Потрібно замінити щітки склоочисника".

"Система склоочисників має кілька режимів роботи".

Звичайно, в українській мові є слово – "двірник", а у множині – "двірники" для позначення професії – працівника, який стежить за чистотою і порядком у дворі та на вулиці біля двору.

Під чим впливом виникли і прізвища – Дворнік, Дворніков, Двірський, Подвірний.

Використання слова "дворніки" не за призначенням знижує мовну чистоту й створює відчуття кальки з російської. Українська мова має власну професійну термінологію, яка є точнішою й красивішою.

Правильні слова формують мовну ідентичність та допомагають уникати плутанини в офіційних текстах, інструкціях чи освітніх матеріалах.