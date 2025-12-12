Не говорите "двірники": большинство украинцев неправильно переводит слово "дворники"

В каждой профессии, занятии или хобби есть свой суржик, которого следует избегать. Ведь к каждому из них есть украинское соответствие.

Почему в украинской автомобильной терминологии нет слова "дворники", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение ресурса "Горох".

Почему слова "дворники" нет в украинском?

Немало суржика и калькирования из русского языка в автомобильной терминологии. Хотя следует заметить, что немало терминов заимствованных из других языков, часто из языка страны изобретателя устройства, впрочем, для части есть свои исконные слова.

Одним из суржиковых терминов является использование слова "дворники" или, чаще – "двірники".

Слово "дворник" в русском языке означает "уборщик двора". Водители перенесли его значение на щетки, "убирающие" стекла автомобиля. Однако, в украинском языке такого переноса не произошло. Поэтому в украинском языке слова "дворники" для обозначения автомобильных щеток – нет. Но если вы его найдете, то встретите приписку – разговорное, как отмечает Словарь.UA.

Поэтому, устройство для автоматической очистки смотрового стекла транспортных машин от дождя и снега, называется – "склоочисники". Этим словом называют и специальное вещество для мытья стекол (омыватель). "Склоочисники" – официальное название устройства, очищающего лобовое или заднее стекло автомобиля от дождя, снега, грязи, что так важно во время неблагоприятной погоды и "гололеда". В технической литературе и нормативных документах используется именно этот термин – "щітки склоочисника", "механізм склоочисника". Хотя в интернете, среди множества объявлений и советов вы встретите оба слова, которые даже создают определенную тавтологию: "как заменить щетку стеклоочистителя на дворниках автомобиля". Правильно – склоочисники / Freepik И все же большинство языковедов сходятся на том, что правильная форма – стеклоочистители, из которого сразу понятна суть устройства – назначение и расположение.

"Увімкни склоочисники, бо йде дощ".

"Потрібно замінити щітки склоочисника".

"Система склоочисників має кілька режимів роботи".

Конечно, в украинском языке есть слово – "двірник", а во множественном числе – "двірники" для обозначения профессии – работника, который следит за чистотой и порядком во дворе и на улице возле двора.

Под чем влиянием возникли и фамилии – Дворник, Дворников, Дворский, Подворный.

Использование слова "дворники" не по назначению снижает языковую чистоту и создает ощущение кальки с русского. Украинский язык имеет собственную профессиональную терминологию, которая является более точной и красивой.

Правильные слова формируют языковую идентичность и помогают избегать путаницы в официальных текстах, инструкциях или образовательных материалах.