Учитель назвав твори зі шкільної програми, які варто екранізувати

В українській літературі є чимало творів, які можна було б відтворити на великому екрані. Один із найкращих учителів світу 2023 року Артур Пройдаков назвав ті, що справді варті уваги не лише читачів, а й глядачів.

Педагог виокремив три твори, які стали б захопливим кіно. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір подкасту "Літера".

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Які шкільні твори варто екранізувати

Учитель української мови і літератури вибрав такі твори зі шкільної програми:

роман "Місто" Валер'яна Підмогильного;

"Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка;

"Тигролови" Івана Багряного.

Педагог акцентував: чув, що знімають нову версію "Тигроловів". На його думку, це буде гарно, адже версія з Ольгою Сумською 90-х років уже не актуальна.

Також мені не вистачає фільму за романом "Місто". Це міг би бути гарний мінісеріал на 4 – 5 серій. Це був би якісний контент. Причому зняти його у київських локаціях – Прорізна, Хрещатик, Майдан, Червоний корпус,

– зазначив Пройдаков.

І додав, що учні обожнюють роман "Місто".

Також я думаю, що настав час і "Тореадори з Васюківки" трохи оживити. Це вічна класика,

– додав вчитель.

Він додав, що на Youtube є шматочки "Тореадорів", зняті ще в Радянському Союзі.

Зазначимо, що українці таки мають шанс побачити згодом екранізацію пригодницького роману "Тигролови" Івана Багряного та дитячої пригодницької книги "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка на великих екранах.