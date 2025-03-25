Педагог виокремив три твори, які стали б захопливим кіно. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір подкасту "Літера".
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Які шкільні твори варто екранізувати
Учитель української мови і літератури вибрав такі твори зі шкільної програми:
- роман "Місто" Валер'яна Підмогильного;
- "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка;
- "Тигролови" Івана Багряного.
Педагог акцентував: чув, що знімають нову версію "Тигроловів". На його думку, це буде гарно, адже версія з Ольгою Сумською 90-х років уже не актуальна.
Також мені не вистачає фільму за романом "Місто". Це міг би бути гарний мінісеріал на 4 – 5 серій. Це був би якісний контент. Причому зняти його у київських локаціях – Прорізна, Хрещатик, Майдан, Червоний корпус,
– зазначив Пройдаков.
І додав, що учні обожнюють роман "Місто".
Також я думаю, що настав час і "Тореадори з Васюківки" трохи оживити. Це вічна класика,
– додав вчитель.
Він додав, що на Youtube є шматочки "Тореадорів", зняті ще в Радянському Союзі.
Зазначимо, що українці таки мають шанс побачити згодом екранізацію пригодницького роману "Тигролови" Івана Багряного та дитячої пригодницької книги "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка на великих екранах.
- Артур Пройдаков також розповів, які твори варто було б вилучити зі шкільної програми.