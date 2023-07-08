Де шукати електронний кабінет вступника 2023 та що варто знати про ЄДЕБО

8 липня 2023, 16:52
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Джерело:

Міносвіти України

У системі освіти діє Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО). Це автоматизована система, відповідальна за збір, верифікацію, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти.

З 2012 року ЄДЕБО забезпечує інформаційне супроводження вступної кампанії до ЗВО в Україні. Що про неї мають знати абітурієнти, читайте далі. 

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Що абітурієнти мають знати про ЄДЕБО та електронний кабінет

Власником ЄДЕБО є держава, розпорядником – Міносвіти, технічним адміністратором – держпідприємство "Інфоресурс". 

ЄДЕБО забезпечує:

  • електронне ліцензування освітньої діяльності;
  • акредитацію освітніх програм, спеціальностей;
  • супроводження прийому на навчання у коледжах та вишах;
  • можливості подання вступниками заяв про допуск до участі в конкурсному відборі до ЗВЛ в електронній формі;
  • формування рейтингових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування до ЗВО;
  • адресне розміщення державного та регіонального замовлення;
  • інформування громадськості, зокрема через вебсайт ЄДЕБО, про перебіг вступних кампаній до коледжів і вишів тощо. 
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Так, саме у ЄДЕБО можна знайти інформацію про вступну кампанію до коледжів та вишів, дані про документи та освіту. 

Важливо: у ЄДЕБО абітурієнт може знайти також посилання на:

 

Автор: Марія Волошин