Як зареєструвати електронний кабінет вступника: покрокова інструкція

В Україні триває реєстрація електронних кабінетів для вступу в університети на бакалаврат. Розпочалася 1 липня.

Реєструвати електронний кабінет вступника треба на сайті ЄДЕБО. Як це зробити, розповідає Education.ua.

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Коли і як реєструвати кабінет вступника 2026 року

Реєстрація електронних кабінетів для вступників на бакалаврат триває протягом 1 липня – 15 жовтня. Якщо ви маєте намір вступати на бюджет, вам потрібно зареєструвати кабінет до кінця липня. Це для того, щоб встигнути подати заяви на вступ в основний період 19 липня – 1 серпня.

Зверніть увагу! Під час реєстрації кабінету вступника 2026, окрім своєї фотографії, інших файлів завантажувати не потрібно.

Як зареєструватися в електронному кабінеті для вступу 2026: покрокова інструкція

Щоб створити електронний кабінет вступника цьогоріч, треба виконати низку кроків.

1. Зайдіть на сайт ЄДЕБО й натисніть на жовту кнопку "Електронний кабінет вступника".

2. У відчиненому перед вами вікні натисніть на блакитну кнопку внизу "Реєстрація".

3. Вкажіть логін і пароль.

Зазначте адресу своєї електронної пошти, до якої маєте доступ. Вона буде вашим логіном електронного кабінету вступника. Також придумайте пароль для свого кабінету. Оскільки ці дані вам будуть потрібні для входів у свій кабінет, обов'язково запишіть або збережіть їх у своїх нотатках.

Опісля у спадному списку виберіть:

"Вступ для здобуття вищої, фахової передвищої освіти на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту (11 класів)" – якщо вступаєте після 11 класів школи;

"Вступ для здобуття вищої освіти на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра" – якщо вступаєте після коледжу.

4. Зазначте дані своїх документів:

сертифікат НМТ, за результатами якого вступаєте: номер, пін-код і рік;

документ про освіту, на основі якого вступаєте: серія та номер.

Після цього натисніть синю кнопку "Зареєструвати".

Якщо у вас немає сертифіката НМТ, у відповідному полі поставте позначку й вкажіть свій ідентифікаційний номер або дані документа, що посвідчує особу, який використовували, коли замовляли свій шкільний атестат / диплом у коледжі. Це потрібно для додаткової ідентифікації. Орієнтуйтеся на спадні списки, які пропонує вам система, коли реєструватимете електронний кабінет вступника 2026.

У разі правильних дій ваш електронний кабінет вступника буде успішно створений, а на вашу пошту надійде лист для його активації.

5. Активуйте свій електронний кабінет вступника 2026

Це потрібно зробити впродовж 15 хвилин від моменту створення кабінету. Для цього зайдіть у свою електронну пошту й в отриманому листі перейдіть за посиланням. Якщо ви все зробили вчасно, то отримаєте повідомлення "Ваш акаунт було активовано".

6. Заповніть дані в особистому кабінеті.

Увійдіть в особистий кабінет вступника за допомогою логіна (вашої електронної пошти) і пароля, які ви вказували при реєстрації електронного кабінету для вступу 2026, і натисніть кнопку "Вхід".

Зазначте контактні номери телефону й натисніть на кнопку "Підтвердити". Якщо вказуєте не український номер, зніміть позначку "Україна" й вкажіть номер разом із кодом іншої країни.

7. Завантажте фотографію.

Завантажте в кабінет вступника свою фотографію 3*4 вагою не більше ніж 1 МБ. Це має бути фото як на документи, адже потім заклад освіти може використати вашу світлину для виготовлення вашого студентського квитка.

8. Перевірте дані вступних випробувань.

Натисніть на спадний список "Сертифікати НМТ та ЄВІ / ЄФВВ / ЄДКІ / ЄВВ" і подивіться, чи правильно відображаються ваші бали, які ви отримали під час тестування.

Якщо маєте сертифікати НМТ минулих років, ви можете "підтягнути" ці дані до кабінету. Для цього натисніть на "Вказати сертифікат", введіть номер, пін-код і рік видачі сертифіката й натисніть "Внести".

9. Перевірте документи про освіту.

У цьому блоці відображатиметься ваш освітній документ, на основі якого вступаєте. Якщо ви маєте ще якісь освітні документи (наприклад, диплом кваліфікованого робітника), а вони не відображаються в системі, тоді натисніть "Вказати документ". У випадному списку оберіть тип документа, зазначте його серію та номер, а потім натисніть "Внести".

Після цього ваш електронний кабінет для вступу 2026 уже буде готовий до подання заяв у виш. Подання заяв на вступ на бакалаврат 2026 почнеться 19 липня й триватиме до 1 серпня.

Якщо ви вступаєте за співбесідою (маєте пільги) або обрали творчу спеціальність, де потрібні результати творчого конкурсу, не забудьте окремо зареєструватися на них у період:

3 – 10 липня – для вступу на бюджет;

3 – 25 липня – для вступу виключно на контракт.

Раніше ми розповідали, які ключові дати вступної кампанії 2026 року має знати кожен абітурієнт.